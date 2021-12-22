Несмотря на сильный мороз под здание Кабмина вышли на протест художники и скульпторы: в чем причина. Фото

В среду 22 декабря, в центре Киева прошел очередной митинг. Несмотря на сильный мороз на улице, деятели искусства вышли на митинг. Они требуют не повышать тарифы на отопление.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила украинская жудожница Татьяна Ягодкина.

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Подробности

Стало известно, что под стена Кабмина люди вышли на митинг с плакатами, несмотря на сильный мороз. Большинство митингующих — киевляне, которые работают в творческих мастерских, они протестуют против увеличения тарифов по оплате за мастерские.

Комментарии протестующих

Как отметила на своей странице Татьяна: "Мерзнуть тут и сейчас, чтобы не потерять возможность работать в свих творческих мастерских."

На плакатах люди написали: "Сохраним укринское творчество", "Нет - геноциду творчества."

Люди бояться за свои рабочие места и переживают, что не смогут оплачивать платежи по отоплению, которые возросли уже втрое.

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