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Несмотря на сильный мороз под здание Кабмина вышли на протест художники и скульпторы: в чем причина. Фото

Киев
22 декабря 13:40
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Люди собрались на акцию против увеличения тарифов
Несмотря на сильный мороз под здание Кабмина вышли на протест художники и скульпторы: в чем причина. Фото

В среду 22 декабря, в центре Киева прошел очередной митинг. Несмотря на сильный мороз на улице, деятели искусства вышли на митинг. Они требуют не повышать тарифы на отопление.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила украинская жудожница Татьяна Ягодкина.

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Подробности

Стало известно, что под стена Кабмина люди вышли на митинг с плакатами, несмотря на сильный мороз. Большинство митингующих — киевляне, которые работают в творческих мастерских, они протестуют против увеличения тарифов по оплате за мастерские.

Протест

Комментарии протестующих

Как отметила на своей странице Татьяна: "Мерзнуть тут и сейчас, чтобы не потерять возможность работать в свих творческих мастерских."

На плакатах люди написали: "Сохраним укринское творчество", "Нет - геноциду творчества."

Протест

Люди бояться за свои рабочие места и переживают, что не смогут оплачивать платежи по отоплению, которые возросли уже втрое.

Больше о митингах в Киеве 

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Автор публикации
Рожик Денис
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тарифы Киев протесты
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