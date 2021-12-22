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На Оболони неизвестные превратили озеро в “могильник” нефтепродуктов. Видео

Киев
22 декабря 10:08
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Вероятнее всего в загрязнении виновен гаражный кооператив
На Оболони неизвестные превратили озеро в “могильник” нефтепродуктов. Видео

В Оболонском районе Киева неизвестные залили озеро Птичье отходами нефти. Также в озеро побросали шины и палки.

Об этом сообщается на Facebook-странице общественной организации “Почайна”.

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Подробности

Экоактивисты заметили, что озеро Птичье, которое находится возле улиц Луговая и Богатырская, загрязнено мазутом и маслами.

Вскоре к делу подключилось коммунальное предприятие “Плесо”. Они занялись очисткой водоема. Также сотрудники компании отобрали пробы воды и почистили коллектор. В скором времени будет выведена вся грязь.

Материалы о загрязнении воды направили в уголовное производство. Но предположительно в загрязнении виновен гаражный кооператив.

Шины, палки, смазка - тяжелая судьба маленького озера", - говорится в сообщении.

Озеро Птичье

Озеро “Птичье” принадлежит к ряду озер на Оболонском массиве. Сюда относят следующие озера: Минское, Луговое, Андреевское, Кирилловское, Иорданское. Также в каскад озер входит река Почайна.

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Автор публикации
Елена Леонова
Окончила Институт журналистики, после чего нырнула в мир CМИ. Работала на фрилансе, потом в печатном издании. Через несколько лет я поняла, что пора осваивать серьезную журналистику, и выбрала, не самое популярное для девочек, направление - бизнес, экономика, политика, финансы. В этой теме я успешно проработала несколько лет. Дальше захотелось чего-то большего и нового. Как раз в это время поступило предложение писать про Киев. Я согласилась и сейчас подаю читателю самые интересные и актуальные новости про нашу прекрасную столицу.
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Главная Киев На Оболони неизвестные превратили озеро в “могильник” нефтепродуктов. Видео
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