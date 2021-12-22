На Оболони неизвестные превратили озеро в “могильник” нефтепродуктов. Видео

В Оболонском районе Киева неизвестные залили озеро Птичье отходами нефти. Также в озеро побросали шины и палки.

Об этом сообщается на Facebook-странице общественной организации “Почайна”.

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Экоактивисты заметили, что озеро Птичье, которое находится возле улиц Луговая и Богатырская, загрязнено мазутом и маслами.

Вскоре к делу подключилось коммунальное предприятие “Плесо”. Они занялись очисткой водоема. Также сотрудники компании отобрали пробы воды и почистили коллектор. В скором времени будет выведена вся грязь.

Материалы о загрязнении воды направили в уголовное производство. Но предположительно в загрязнении виновен гаражный кооператив.

“Шины, палки, смазка - тяжелая судьба маленького озера", - говорится в сообщении.

Озеро Птичье

Озеро “Птичье” принадлежит к ряду озер на Оболонском массиве. Сюда относят следующие озера: Минское, Луговое, Андреевское, Кирилловское, Иорданское. Также в каскад озер входит река Почайна.

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