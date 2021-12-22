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На Борщаговке легковушка влетела в елочный базар. Фото

Утро 22 декабря в Киеве ознаменовалось дорожно-транспортным происшествием на Борщаговке. На Кольцевой дороге легковой автомобиль врезался в елочный базар.

Соответствующие фото разместил “Киев Оперативный”.

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Елочный базар

Легковой автомобиль марки Hyundai вследствие дорожно-транспортного происшествия влетел в елочный базар. Столкновение произошло на Кольцевой дороге на перекрестке улицы Зодчих.

Подробности дорожно-транспортного происшествия не уточняются. Также нет информации о пострадавших.

Авария

Фото

На опубликованных фото мы видим, что возле автомобиля стоят двое мужчин. По всей видимости один из них является водителем пострадавшего авто. Также на фото мы видим, как машина наполовину “зарыта” в новогодних елках.

Что сказали люди

"Первый покупатель. Скидку”, - пишет K Vyacheslav.

Поскользнулся”, - отвечает Леонид.

Испугался погрузчиков”, - пишет Демон.

Новый лот, елка сразу с подарком под ней”, - шутит Валдис.

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Автор публикации
Елена Леонова
Окончила Институт журналистики, после чего нырнула в мир CМИ. Работала на фрилансе, потом в печатном издании. Через несколько лет я поняла, что пора осваивать серьезную журналистику, и выбрала, не самое популярное для девочек, направление - бизнес, экономика, политика, финансы. В этой теме я успешно проработала несколько лет. Дальше захотелось чего-то большего и нового. Как раз в это время поступило предложение писать про Киев. Я согласилась и сейчас подаю читателю самые интересные и актуальные новости про нашу прекрасную столицу.
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ДТП Киев авария рынок новогодняя елка
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