На Борщаговке легковушка влетела в елочный базар. Фото

Утро 22 декабря в Киеве ознаменовалось дорожно-транспортным происшествием на Борщаговке. На Кольцевой дороге легковой автомобиль врезался в елочный базар.
Соответствующие фото разместил “Киев Оперативный”.
Легковой автомобиль марки Hyundai вследствие дорожно-транспортного происшествия влетел в елочный базар. Столкновение произошло на Кольцевой дороге на перекрестке улицы Зодчих.
Подробности дорожно-транспортного происшествия не уточняются. Также нет информации о пострадавших.
На опубликованных фото мы видим, что возле автомобиля стоят двое мужчин. По всей видимости один из них является водителем пострадавшего авто. Также на фото мы видим, как машина наполовину “зарыта” в новогодних елках.
"Первый покупатель. Скидку”, - пишет K Vyacheslav.
“Поскользнулся”, - отвечает Леонид.
“Испугался погрузчиков”, - пишет Демон.
“Новый лот, елка сразу с подарком под ней”, - шутит Валдис.