Мотоколяски и правительственные лимузины: в Киеве создадут уникальный музей ретро-авто. Видео

В 2022 году в Киеве появится музей ретро-автомобилей. Автолюбители смогут насладиться 100 отреставрированными машинами, которые раньше ездили по улицам нашей столицы.

Об этом на своем Youtube-канале сообщил автоблогер Oleg AC.

Новое заведение будет называться "Колеса истории". Отметим, что это будет первый в Киеве официальный музей старинной автомобильной техники.

По словам организатора музея Павла Лазовенко, музей “Колеса истории” начали создавать еще в 2017 году, хотя идея о его создании появилась гораздо раньше. Организацией такой выставки занялась компания автореставраторов OldCarService, которая ежегодно проводит мегавыставку ретро-авто в Киеве.

Автор видеоролика также отметил, что будущее интересное заведение для автолюбителей готово на 99.9 %. Предварительно, музей откроется весной 2022 года. Все разрешительные документы для создания культурной ячейки были получены еще в начале 2021 года.

В музее будет собрана уникальная коллекция старинных автомобилей советского и иностранного производства. Большинство из них в прошлом ездили по Киеву. Самый старый автомобиль в коллекции вышел с конвейера еще в 1935 году.

Помимо машин, в экспозиции покажут также и мотоциклы. Заведение можно будет посетить лично, а также с помощью профессиональных экскурсоводов.

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