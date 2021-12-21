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Мотоколяски и правительственные лимузины: в Киеве создадут уникальный музей ретро-авто. Видео

Киев
21 декабря 10:00
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Посетители увидят 100 старинных автомобилей
Мотоколяски и правительственные лимузины: в Киеве создадут уникальный музей ретро-авто. Видео

В 2022 году в Киеве появится музей ретро-автомобилей. Автолюбители смогут насладиться 100 отреставрированными машинами, которые раньше ездили по улицам нашей столицы. 

Об этом на своем Youtube-канале сообщил автоблогер Oleg AC. 

Новое заведение будет называться "Колеса истории".  Отметим, что это будет первый в Киеве официальный музей старинной автомобильной техники.

По словам организатора музея Павла Лазовенко, музей “Колеса истории” начали создавать еще в 2017 году, хотя идея о его создании появилась гораздо раньше. Организацией такой выставки занялась компания автореставраторов OldCarService, которая ежегодно проводит мегавыставку ретро-авто в Киеве. 

Автор видеоролика также отметил, что будущее интересное заведение для автолюбителей готово на 99.9 %.  Предварительно, музей откроется весной 2022 года.  Все разрешительные документы для создания культурной ячейки были получены еще в начале 2021 года. 

 

В музее будет собрана уникальная коллекция старинных автомобилей советского и иностранного производства. Большинство из них в прошлом ездили по Киеву. Самый старый автомобиль в коллекции вышел с конвейера еще в 1935 году.

Помимо машин, в экспозиции покажут также и мотоциклы. Заведение можно будет посетить лично, а также с помощью профессиональных экскурсоводов. 

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Автор публикации
Василий Михальчук
В городской журналистике с 2019 года. Работал корреспондентом отдела "Киев" в газете "Сегодня", обозревателем столичной жизни на бизнес-портале Delo, а также руководителем раздела "Киевляне" на сайте Obozrevatel. Акцентирую внимание на невыполненных обещаниях чиновников, и напоминаю в своих текстах, то, о чем все забывают.
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Киев авто история культура
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