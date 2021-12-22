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Киевлян предупредили об опасности из-за сосулек на крышах: как уберечься

Киев
22 декабря 11:35
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Киевская служба спасения призывает граждан придерживаться элементарных рекомендаций
Киевлян предупредили об опасности из-за сосулек на крышах: как уберечься

В Киеве из-за смены температуры на крышах стали образовываться сосульки. На линию Киевской службы спасения поступило сообщение о том, что на улице Милютенко, что в Деснянском районе на крыше школы очень много сосулек.

Об этом сообщает Киевская служба спасения.

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Выезд на опасное место

Спасатели прибыли на место скопления сосулек на крыше и установили, что они образовались вследствие снегопада в городе. Кроме того, они образовались из-за сильных перепадов температуры. Спасатели убрали сосульки с покрытия, чтобы взрослые и дети могли спокойно ходить по улице.

Сосулька

Рекомендации

Основные правила безопасности

  • обращайте внимание на наличие сосулек и снега на крышах домов.
  • не заходите за грани установленных ограждений в местах возле домов, где много снега и сосулек на крышах.
  • дистанция между человеком и сооружением должна быть около пяти метров.
  • будьте внимательными на прогулках с детьми в парке. Так как на деревьях может образовываться снежный покров.
  • Автомобилистам рекомендуется не парковаться впритык к домам.

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Автор публикации
Елена Леонова
Окончила Институт журналистики, после чего нырнула в мир CМИ. Работала на фрилансе, потом в печатном издании. Через несколько лет я поняла, что пора осваивать серьезную журналистику, и выбрала, не самое популярное для девочек, направление - бизнес, экономика, политика, финансы. В этой теме я успешно проработала несколько лет. Дальше захотелось чего-то большего и нового. Как раз в это время поступило предложение писать про Киев. Я согласилась и сейчас подаю читателю самые интересные и актуальные новости про нашу прекрасную столицу.
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