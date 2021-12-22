Киевлян предупредили об опасности из-за сосулек на крышах: как уберечься

В Киеве из-за смены температуры на крышах стали образовываться сосульки. На линию Киевской службы спасения поступило сообщение о том, что на улице Милютенко, что в Деснянском районе на крыше школы очень много сосулек.
Об этом сообщает Киевская служба спасения.
Спасатели прибыли на место скопления сосулек на крыше и установили, что они образовались вследствие снегопада в городе. Кроме того, они образовались из-за сильных перепадов температуры. Спасатели убрали сосульки с покрытия, чтобы взрослые и дети могли спокойно ходить по улице.
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