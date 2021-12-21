Хватило пары минут: водителя обокрали в центре Киева, пока он чистил авто. Фото

В Печерском районе Киева водителя обокрали, пока он чистил свой автомобиль от снега. Пока хозяин работал щеткой, из этого же авто вынесли ценности.

Кража произошла на улице Шота Руставели, сообщает пресс-служба полиции Киева 21 декабря.

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"Злоумышленник воспользовался невнимательностью владельца, когда тот очищал транспортное средство от снега и проник в салон авто. Оттуда вор вытащил сумку с мобильным телефоном, ноутбуком, деньгами, документами и банковскими картами", – говорится в сообщении.

Действия нарушителя заметили оперативники и задержали его сразу после совершения преступления. Им оказался иностранец 1987 года рождения.

Начато уголовное производство по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины – "Кража с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище". Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

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