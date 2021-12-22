Хищения на киевских дорогах: как богатеют чиновники и сколько миллионов отмывают на асфальте

Сколько десятков тысяч отмывают на каждом метре? Топ-фирм, выполняющих миллиардные подряды в Киеве? Почему след ведет в Одессу? Как ремонтируют дороги без проекта и гарантий? И почему вместо замены труб их просто асфальтируют?

Обо всем этом узнавали журналисты Розвідки.LIVE.

Читайте также: Такси по-украински - почему водители могут ездить без прав и кто наживается на нелегальных перевозках

Как зарабатывают чиновники на ремонте дорог в Киеве

Чиновники ездят на премиальных авто, где неровности на дорогах просто не ощущаются. Журналисты провели эксперимент и проехались по дорогам Киева на дорогом внедорожнике Toyota Sequoia. На подобных машинах ездят чиновники из киевской мэрии. Например, у Кличко целый автопарк таких, хотя ни одна из них не задекларирована ни как собственность, ни как аренда.

И дороги и мосты в Киеве - в аварийном состоянии. Например, недавно в сети появилось видео, как от моста Патона отваливаются огромные куски конструкции прямо в воду. А вот на Южном мосту постоянно перекладывают асфальт, и чаще всего это делают на так называемых швах конструкции. Эксперты отмечают - ремонт здесь делают неправильно.

"Невозможно каждый месяц тратить средства на ремонт одних и тех же мест, зная, что через несколько месяцев оно будет уничтожено", - отметил Олег болтаем, член Общественного совета Киевской городской государственной администрации.

Первый тендер на ремонт швов провели еще в 2015-за 50 миллионов гривен должны были отремонтировать и укрепить 46 деформационных швов. Но за 5 лет они уже разрушились, хотя должны были прослужить 15. Их делали без всякого проекта, а фирма, которая этим занималась, впоследствии обанкротилась. Поэтому гарантийный ремонт проводить некому.

"В 2020 году только пришла экспертиза на проект ремонта швов. А они уже сделали. И экспертиза показала не так-надо было переделать проект. Они перерабатывают-это новые деньги", - пояснил Виктор Глеба, заместитель главного архитектора Киева (2004-2008 годы).

Проект переделали, тендер провели, но теперь те же работы стоят вчетверо дороже - 200 миллионов гривен. Ремонт откладывают.

"Киевшляхбуд" ремонтирует больше всех

Отпадают куски и от моста метро. Ремонтировать нужно и сами дороги. У Киевсовета есть очевидный фаворит-фирма для таких дел - "Киевшляхбуд" выиграла 98 заказов на сумму более 4 миллиардов гривен.

"Київшляхбуд" - одесская компания, входит в группу "Росдорстрой", которая контролируется венгерской фирмой "Отема" - один из ее бенефициаров является депутатом Одесского горсовета Юрий Шумахер, который является близким соратником Труханова.

"За ней стоит Жуков - бывший родственник Романа Абрамовича. Это крупная мафиозная структура, о которой еще в 90-х писала итальянская полиция. На сегодняшний день Труханов - яркий представитель группировки", - пояснил Сергей Мельник, заместитель председателя правления ОО "Я разоблачитель коррупции".

Значительную часть подрядов фирма получила за последние 6 лет. Дорожными ремонтами заведовал Александр Густелев - как заместитель Кличко по дорогам.

"Через него заводятся большинство компаний, и большинство тендеров, которые выигрывали", - рассказал Прохор Антоненко, депутат Киевсовета VIII созыва, Партия "Народовладдя".

Инспекция ремонта в Киеве

Вместе с Глебой жуналисты проинспектировали очередной ремонт дорог в Киеве от "Киевшляхбуд". Одна из центральных улиц Киева-Льва Толстого. По документам-здесь должны были положить новые коммуникации, а в реальности - хотели заасфальтировать старые.

"Себестоимость одного метра этой дороги по нашим подсчетам - не более 90 тысяч гривен. А по документам - стоит 140 тысяч гривен",- заявил Глеба.

"Из каждого ограждающего столбика кто-то 15 тысяч кладет себе в карман, из каждого куба щебня, песка, бетона, плитки", - также добавил он.

"Автоманистраль-Юг" получила от Киева более 2 миллиардов на ремонт. Антимонопольный комитет даже заподозрил фирму с предварительным в сговоре.

Ремонт на улице "Героев Сталинграда" журналисты проинспектировали с экспертом Александром Крыжановским. Он отметил, что при таком ремонте дорога быстро может пойти трещинами.

Еще одна компания, которая ремонтирует дороги в Киеве, это турецкий "Онур".

Эти три компании стали монополистами в Киеве. Тендеры прописаны так, чтобы другие "пробиться" не могли. Даже в самой мэрии признают, что средства на ремонт дорог тратят неэффективно.

В документах часто также обозначают увеличенную стоимость материалов, "дописывают" количество машин, людей и тому подобное.

Как ремонт влияет на пробки

Киев сейчас на 7 строчке среди самых загруженных городов планеты. Киев разрастается, а количество дорог не увеличивается. А дороги во дворах, по которым можно объехать пробки, в ужасном состоянии. Коммунальщики делают только точечный ремонт. И даже тротуары отсутствуют. Коммунальщики также отвечают за ливневки и велодорожки.

Больше - смотрите в сюжете "Розвідки.LIVE".

Розвідки.LIVE - предыдущие выпуски: