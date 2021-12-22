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“Как у депутата”: и.о. гендиректора столичного музея насчитали 33,5 тыс. гривен зарплаты

Киев
22 декабря 13:15
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Премия составляет 15 тысяч гривен
“Как у депутата”: и.о. гендиректора столичного музея насчитали 33,5 тыс. гривен зарплаты

Исполняющая обязанности директора Национального музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко Юлия Ваганова получает зарплату, которая не далеко “убежала” от депутатского оклада. Зарплата за ноябрь составила 33,5 тыс. гривен.

Об этом сообщает издание Украинські Новини.

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Из чего состоит зарплата

Должностной оклад Юлии Вагановой составил 9 233 гривны. При этом надбавка за сложность и напряженность в работе составила 4 616 гривен, надбавка за высокие достижения составила 4 616 гривен. Также и.о. директора Музея Ханенко была выдана премия, в размере 15 тысяч гривен. В целом, сумма, которую Ваганова получила в ноябре составила 33 546 гривен.

После выплаты всех налогов и сборов итоговая сумма составила 27 005 гривен.

Зарплата по Киеву

В среднем, заработная плата обычного человека в Киеве составляет около 14,5 тысяч гривен. При этом, есть ряд сфер, где можно заработать неплохие деньги: IT-сфера, представители рабочих профессий, менеджмент.

Больше информации о зарплатах в Киеве и Киевской области

  • Главное управление статистики в Киевской области обнародовало данные о средних зарплатах по видам деятельности за октябрь.
  • В Киеве работодатели предлагают в вакансиях зарплату в 10,4 тысячи гривен. Однако есть вакансии, где труд сотрудника оценивают в несколько раз больше.
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Автор публикации
Елена Леонова
Окончила Институт журналистики, после чего нырнула в мир CМИ. Работала на фрилансе, потом в печатном издании. Через несколько лет я поняла, что пора осваивать серьезную журналистику, и выбрала, не самое популярное для девочек, направление - бизнес, экономика, политика, финансы. В этой теме я успешно проработала несколько лет. Дальше захотелось чего-то большего и нового. Как раз в это время поступило предложение писать про Киев. Я согласилась и сейчас подаю читателю самые интересные и актуальные новости про нашу прекрасную столицу.
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Киев зарплаты деньги музеи
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