“Как у депутата”: и.о. гендиректора столичного музея насчитали 33,5 тыс. гривен зарплаты

Исполняющая обязанности директора Национального музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко Юлия Ваганова получает зарплату, которая не далеко “убежала” от депутатского оклада. Зарплата за ноябрь составила 33,5 тыс. гривен.

Об этом сообщает издание Украинські Новини.

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Из чего состоит зарплата

Должностной оклад Юлии Вагановой составил 9 233 гривны. При этом надбавка за сложность и напряженность в работе составила 4 616 гривен, надбавка за высокие достижения составила 4 616 гривен. Также и.о. директора Музея Ханенко была выдана премия, в размере 15 тысяч гривен. В целом, сумма, которую Ваганова получила в ноябре составила 33 546 гривен.

После выплаты всех налогов и сборов итоговая сумма составила 27 005 гривен.

Зарплата по Киеву

В среднем, заработная плата обычного человека в Киеве составляет около 14,5 тысяч гривен. При этом, есть ряд сфер, где можно заработать неплохие деньги: IT-сфера, представители рабочих профессий, менеджмент.

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