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Из-за непогоды в Киеве усилят помощь бездомным

Киев
21 декабря 16:00
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Из-за ухудшения погоды в столице работают дополнительные социальные патрули
Из-за непогоды в Киеве усилят помощь бездомным

В Киеве из-за ухудшения погодных условий работают дополнительные социальные патрули. Бездомным будут давать горячий чай, печенье, теплые вещи, а также будут предоставлять информацию о пунктах обогрева.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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Помощь бездомным

Ухудшение погоды прогнозируется в течение нескольких дней. В связи с этим, в столице усилят социальный патруль. Также из-за непогоды в Киеве увеличится количество локаций, на которые будет выезжать соцпатруль. В КГГА приняли решение охватить места массового скопления бездомных, в частности вокзалы и метро.

Бездомным будут предоставлять горячий чай, печенье, теплые вещи, а также будут предоставлять информацию о пунктах обогрева и помощи, которые они могут получить от социальных служб.

Расширение маршрута соцпатруля

Расширенный маршрут социального патруля охватывает Центральный железнодорожный вокзал и станции метро “Театральная”, “Майдан Незалежности”, “Дорогожичи”.

Больше о последствиях непогоды в Киеве

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Автор публикации
Елена Леонова
Окончила Институт журналистики, после чего нырнула в мир CМИ. Работала на фрилансе, потом в печатном издании. Через несколько лет я поняла, что пора осваивать серьезную журналистику, и выбрала, не самое популярное для девочек, направление - бизнес, экономика, политика, финансы. В этой теме я успешно проработала несколько лет. Дальше захотелось чего-то большего и нового. Как раз в это время поступило предложение писать про Киев. Я согласилась и сейчас подаю читателю самые интересные и актуальные новости про нашу прекрасную столицу.
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Киев КГГА похолодание зима бездомные
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