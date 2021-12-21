Из-за непогоды в Киеве усилят помощь бездомным

В Киеве из-за ухудшения погодных условий работают дополнительные социальные патрули. Бездомным будут давать горячий чай, печенье, теплые вещи, а также будут предоставлять информацию о пунктах обогрева.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Ухудшение погоды прогнозируется в течение нескольких дней. В связи с этим, в столице усилят социальный патруль. Также из-за непогоды в Киеве увеличится количество локаций, на которые будет выезжать соцпатруль. В КГГА приняли решение охватить места массового скопления бездомных, в частности вокзалы и метро.
Бездомным будут предоставлять горячий чай, печенье, теплые вещи, а также будут предоставлять информацию о пунктах обогрева и помощи, которые они могут получить от социальных служб.
Расширенный маршрут социального патруля охватывает Центральный железнодорожный вокзал и станции метро “Театральная”, “Майдан Незалежности”, “Дорогожичи”.