Из-за непогоды в Киеве усилят помощь бездомным

В Киеве из-за ухудшения погодных условий работают дополнительные социальные патрули. Бездомным будут давать горячий чай, печенье, теплые вещи, а также будут предоставлять информацию о пунктах обогрева.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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Помощь бездомным

Ухудшение погоды прогнозируется в течение нескольких дней. В связи с этим, в столице усилят социальный патруль. Также из-за непогоды в Киеве увеличится количество локаций, на которые будет выезжать соцпатруль. В КГГА приняли решение охватить места массового скопления бездомных, в частности вокзалы и метро.

Бездомным будут предоставлять горячий чай, печенье, теплые вещи, а также будут предоставлять информацию о пунктах обогрева и помощи, которые они могут получить от социальных служб.

Расширение маршрута соцпатруля

Расширенный маршрут социального патруля охватывает Центральный железнодорожный вокзал и станции метро “Театральная”, “Майдан Незалежности”, “Дорогожичи”.

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