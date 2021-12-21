Из-за ДТП в Киеве остановился скоростной трамвай. Видео

В Киеве на улице Борщаговская остановилось движение трамваев. Причина - дорожно-транспортное происшествие.

Соответствующее видео разместил “Киев Оперативный”.

Что произошло

На улице Борщаговская остановились трамваи. Причина - дорожно-транспортное происшествие. В частности, участниками аварии стали автомобили марок Mazda и Hyundai.

Известно, что автомобили съехали с дороги и перекрыли движение коммунального транспорта. Сейчас, на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники полиции.

Коммунальный транспорт

Напомним, что накануне, 20 декабря 2021 года, в Киеве остановился коммунальный транспорт на дороге. Причина - сложные погодные условия и гололедица на дороге.

Что говорят люди

“Никогда такого не было на этом месте и вот опять”,- пишет Принцесса Дури.

“Да там хоть ров выкопай, они с моста будут выпадать”,- пишет Maks Dizha.

“Водителю по щелбану от каждого пассажира остановленных трамваев - таким должно быть наказание”, - отвечает Александер.

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