Из-за ДТП в Киеве остановился скоростной трамвай. Видео

В Киеве на улице Борщаговская остановилось движение трамваев. Причина - дорожно-транспортное происшествие.
Соответствующее видео разместил “Киев Оперативный”.
На улице Борщаговская остановились трамваи. Причина - дорожно-транспортное происшествие. В частности, участниками аварии стали автомобили марок Mazda и Hyundai.
Известно, что автомобили съехали с дороги и перекрыли движение коммунального транспорта. Сейчас, на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники полиции.
Напомним, что накануне, 20 декабря 2021 года, в Киеве остановился коммунальный транспорт на дороге. Причина - сложные погодные условия и гололедица на дороге.
“Никогда такого не было на этом месте и вот опять”,- пишет Принцесса Дури.
“Да там хоть ров выкопай, они с моста будут выпадать”,- пишет Maks Dizha.
“Водителю по щелбану от каждого пассажира остановленных трамваев - таким должно быть наказание”, - отвечает Александер.