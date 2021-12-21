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Из-за ДТП в Киеве остановился скоростной трамвай. Видео

Киев
21 декабря 12:45
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ДТП произошло на улице Борщаговская
Из-за ДТП в Киеве остановился скоростной трамвай. Видео

В Киеве на улице Борщаговская остановилось движение трамваев. Причина - дорожно-транспортное происшествие.

Соответствующее видео разместил “Киев Оперативный”.

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Что произошло

На улице Борщаговская остановились трамваи. Причина - дорожно-транспортное происшествие. В частности, участниками аварии стали автомобили марок Mazda и Hyundai.

Известно, что автомобили съехали с дороги и перекрыли движение коммунального транспорта. Сейчас, на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники полиции.

Коммунальный транспорт

Напомним, что накануне, 20 декабря 2021 года, в Киеве остановился коммунальный транспорт на дороге. Причина - сложные погодные условия и гололедица на дороге.

Что говорят люди

Никогда такого не было на этом месте и вот опять”,- пишет Принцесса Дури.

Да там хоть ров выкопай, они с моста будут выпадать”,- пишет Maks Dizha.

Водителю по щелбану от каждого пассажира остановленных трамваев - таким должно быть наказание”, - отвечает Александер.

Недавние ДТП в Киеве и Киевской области

  • На автодороге Жердова-Гоголев, что в Броварском районе Киевской области трактор влетел в кювет. Погибли водитель трактора и пассажир.
  • В ночь на вторник, 21 декабря, в Подольском районе произошло серьезное ДТПс участием двух авто. Из-за непогоды, а именно снегопада и гололеда, они столкнулись на Набережном шоссе.
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Автор публикации
Елена Леонова
Окончила Институт журналистики, после чего нырнула в мир CМИ. Работала на фрилансе, потом в печатном издании. Через несколько лет я поняла, что пора осваивать серьезную журналистику, и выбрала, не самое популярное для девочек, направление - бизнес, экономика, политика, финансы. В этой теме я успешно проработала несколько лет. Дальше захотелось чего-то большего и нового. Как раз в это время поступило предложение писать про Киев. Я согласилась и сейчас подаю читателю самые интересные и актуальные новости про нашу прекрасную столицу.
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ДТП Киев авария транспорт
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