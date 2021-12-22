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ДТП на Броварском проспекте: водителя пытаются спасти из покореженного авто. Видео

Киев
22 декабря 23:02
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Столкнулись сразу три автомобиля
ДТП на Броварском проспекте: водителя пытаются спасти из покореженного авто. Видео

Сегодня вечером, 22 декабря, в Днепровском районе Киева произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали люди.

ЧП случилось на Броварском проспекте, сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

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"Серьезное ДТП с пострадавшими в Киеве на Броварском проспекте: три авто, пострадавшего деблокируют с помощью гидравлического инструмента", - говорится в сообщении.

Движение по проспекту затруднено. На месте проишествия работают медики, спасатели и полицейские. Один из факторов, приведший к ДТП - тяжелые погодные условия.

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Автор публикации
Владимир Лысенков
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