Добивал камнем по голове: подробности жестокого ограбления таксиста под Киевом

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который напал на водителя такси, жестоко избил и ограбил.

В пресс-службе Киевской прокуратуры рассказали о деталях преступления 21 декабря.

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Так, в ночь с 31 июля на 1 августа близ пригорода Киева Вишневого 36-летний водитель такси вез 19-летнего пассажира. Во время поездки между ними возник конфликт.

Водитель остановил автомобиль, и мужчины продолжили выяснять отношения на обочине дороги. Затем между ними началась драка, в ходе которой пассажир нанес 2 удара ножом в область шеи водителя.

Не удовлетворившись тем, что водитель уже получил опасные для жизни ранения, пассажир отыскал у дороги подходящий камень, которым начал наносить многочисленные удары по голове водителя.

"Когда обвиняемый увидел, что таксист находится без сознания, он завладел его кошельком и другими личными вещами и с места совершения преступления скрылся". говорится в сообщении.

Водитель такси выжил после страшных травм благодаря стараниям медиков, а нападавшего разыскали правоохранители.

По факту покушения на умышленное убийство водителя такси и разбойного нападения в суд уже направлен обвинительный акт. Задержанному грозит пожизненное лишение свободы.

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