60 лет назад состоялась премьера культовой киноленты "За двумя зайцами": интересные факты. Видео

Ровно 60 лет назад, 21 декабря 2021 года, в Дарницком клубе железнодорожников, а ныне Дворец культуры "Дарница" состоялась премьера культовой киноленты "За двумя зайцами". Фильм сняли по одноименной пьесе Михаила Старицкого.

Об этом сообщает BBC News Украина.

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Интересные факты

"Сказали, что в груди шкварчит. А то шкварчала ваша папыроса", – знаменитая фраза из культового фильма "За двумя зайцами". Любимый всеми фильм, который можно пересматривать много раз. Но не каждый знает, что кинолента имеет непростую историю.

Режиссер Киевской киностудии имени Александра Довженко Виктор Иванов давно мечтал экранизировать знаменитый водевиль Михаила Старицкого, который он написал в 1883 году. Но начальство не спешило пускать фильм в прокат. Почему? Возможно из-за того, что кому-то сюжет казался мелочным. Мошенник-жених сватается к богатой невесте. А возможно из-за того, что на тот момент Виктор Иванов проработал на киностудии всего несколько лет.

Но режиссер нашел уловку. Он преподнес очередной сценарий фильма под видом того, что хочет показать стиляг того времени. Как раз в то время, в СССР боролись с так называемыми стилягами, поэтому предложение заинтересовало высшее руководство.

Где снимали

Большую часть сцен сняли на киностудии имени Александра Довженко. Некоторые сцены сняли на киевских улочках. Главной локацией был Андреевский спуск – там сняли эпические сцены разоблачения Свирида Голохвастова, образ которого воплотил Олег Борисов.

Также на кадрах мы можем узнать Контрактовую площадь, Владимирскую горку, и ступени Андреевской церкви.

Главные роли

На роль Свирида Голохвастова пробовались Николай Гриценко, а на роль Прони Прокоповны – Майя Булгакова.

Что касается роли Прони Прокоповны, то есть несколько версий. По первой версии режиссер Виктор Иванов вышел в коридор и попросил одну девушку помочь. Ее гримировать не стали, а просто надели шиньон. Но когда она произнесла фразу:

"Вы, маминька, оденьте чепчик. А, вы папинька – галстука", – все ахнули и сказали, что это и есть вылитая Проня.

Так Маргарита Криницына и сыграла свою знаменитую роль.

Другая версия – режиссеру навязали Маргариту Криницинц.

По поводу Олега Бориса то же отдельная история. Режиссер назвал его "салабоном", но когда посмотрел его пробы, понял, что это и есть тот Свирид Голохвастов, которого он ищет.

Знаменитые цитаты

"Сказали, что в груди шкварчит, а то шкварчала ваша папыроса".

"Пани лягли и просят".

"Мерси за комплиман".

"Такой бриллиант и в таком навозе".

Стоит сказать, что это лишь малая часть знаменитых цитат из фильма. Так как, каждая фраза – это уже отдельный перл, который будет звучать еще много десятилетий.

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