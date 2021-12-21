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Вылез на крышу и ломал кондиционеры: в Харькове грабитель воровал медные трубки на доме. Видео

Харьков
21 декабря 18:19
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Грабитель попал на видео
Вылез на крышу и ломал кондиционеры: в Харькове грабитель воровал медные трубки на доме. Видео

В Харькове грабитель вылез на крышу дома и похитил медные трубки из кондиционера. Момент грабежа сняли на видеокамеру.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Труха Харьков".

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В Харькове грабитель ворует медные трубы из кондиционеров на домах

Грабителя заметили на проспекте Льва Ландау, 12. Женщина сняла на видеокамеру, как неизвестный мужчина вылез на крышу дома и начал что-то ломать. Как оказалось, вор отламывал трубки из кондиционеров на доме. Завладев "добычей", он быстро скрылся.

В соцсети пишут, что это так воруют медные трубки в кондиционерах, а потом их сдают и зарабатывают деньги. Некоторые пользователи недоумевают, почему женщина, снимавшая видео, ничего не сделала и даже не позвонила в полицию. 

Коментарі

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Автор публикации
Королева Алина
В журналистике работаю уже 9 лет. Начинала свой профессиональный путь с районной газеты, учась еще на 4 курсе в ВГПУ на Факультете филологии и журналистики. За эти годы попробовала себя в разных направлениях: писала в газету; была редактором издания; пробовалась в роли радиоведущей; работала журналистом в интернет-СМИ и параллельно осваивала копирайтинг, которым до сих пор занимаюсь. Но какими бы ни были жизненные изменения, журналистика всегда остается моей главной профессией, а написание текстов - самой большой страстью. Сейчас начала работать с командой профессионалов интернет-издания Новини LIVE.
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Харьков грабеж
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Главная Харьков Вылез на крышу и ломал кондиционеры: в Харькове грабитель воровал медные трубки на доме. Видео
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