Вылез на крышу и ломал кондиционеры: в Харькове грабитель воровал медные трубки на доме. Видео

В Харькове грабитель вылез на крышу дома и похитил медные трубки из кондиционера. Момент грабежа сняли на видеокамеру.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Труха Харьков".

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В Харькове грабитель ворует медные трубы из кондиционеров на домах

Грабителя заметили на проспекте Льва Ландау, 12. Женщина сняла на видеокамеру, как неизвестный мужчина вылез на крышу дома и начал что-то ломать. Как оказалось, вор отламывал трубки из кондиционеров на доме. Завладев "добычей", он быстро скрылся.

В соцсети пишут, что это так воруют медные трубки в кондиционерах, а потом их сдают и зарабатывают деньги. Некоторые пользователи недоумевают, почему женщина, снимавшая видео, ничего не сделала и даже не позвонила в полицию.

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