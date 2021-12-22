Вооруженные нападения на женщин в Харькове: суд вынес решение

Суд приговорил мужчину к 10 годам тюрьмы за вооруженные нападения на женщин в Харькове. Расследование велось по двум эпизодам, совершенным 27 февраля 2017 года. В одном случае попытка ограбления была совершена в поезде, во втором – мужчина пытался отобрать у женщины сумку на одной из улиц и нанес ей несколько ударов ножом.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

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Нападения на женщин в Харькове

Согласно материалам дела, во время нападений обвиняемый находился под действием алкогольного и наркотического опьянения. Ранее он руководил частным предприятием, но из-за финансовых трудностей решил заняться разбоем.

Первое нападение 27 февраля мужчина совершил в вагоне поезда метро на станции "Проспект Гагарина". Заметив незнакомую женщину с телефоном в руках в вагоне поезда, он решил ее ограбить. Обвиняемый достал складной нож и приставил его к животу потерпевшей и потребовал отдать мобильный телефон. Жертва начала громко кричать и звать на помощь, нападавший выбежал из вагона на остановке поезда.

Во втором случае на ул. Новомясницкой мужчина напал на двух женщин и пытался вырвать сумку из рук одной из них. Женщина пыталась убежать, но он догнал ее и нанес 6 ударов в область грудной клетки. Нападавшего задержали прохожие.

Расследование велось по 3 статьям Уголовного кодекса, наиболее тяжкой из которых было покушение на умышленное убийство. Нападавший признал вину. Кроме 10 лет тюрьмы, суд обязал его выплатить 163 тысячи гривен морального ущерба женщине, пострадавшей от ударов ножом.

Поскольку время, проведенное в СИЗО, считается как один день за два, то в течение двух лет исполнения срока наказание должно завершиться.

Ограбления в Харькове