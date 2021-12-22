live
live
LIVE онлайн
Киев
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
-11°
Пробки
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
Выберите язык

Вооруженные нападения на женщин в Харькове: суд вынес решение

Харьков
22 декабря 12:35
read-icon ~ 1 мин.
views-icon 141
views-icon
Читать на украинском
Два нападения на женщин были совершены 27 февраля 2017 года
Вооруженные нападения на женщин в Харькове: суд вынес решение

Суд приговорил мужчину к 10 годам тюрьмы за вооруженные нападения на женщин в Харькове. Расследование велось по двум эпизодам, совершенным 27 февраля 2017 года. В одном случае попытка ограбления была совершена в поезде, во втором – мужчина пытался отобрать у женщины сумку на одной из улиц и нанес ей несколько ударов ножом.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также: Повалил на землю и ограбил – в Харькове на ХТЗ задержали мужчину

Нападения на женщин в Харькове

Согласно материалам дела, во время нападений обвиняемый находился под действием алкогольного и наркотического опьянения. Ранее он руководил частным предприятием, но из-за финансовых трудностей решил заняться разбоем.

Первое нападение 27 февраля мужчина совершил в вагоне поезда метро на станции "Проспект Гагарина". Заметив незнакомую женщину с телефоном в руках в вагоне поезда, он решил ее ограбить. Обвиняемый достал складной нож и приставил его к животу потерпевшей и потребовал отдать мобильный телефон. Жертва начала громко кричать и звать на помощь, нападавший выбежал из вагона на остановке поезда.

Во втором случае на ул. Новомясницкой мужчина напал на двух женщин и пытался вырвать сумку из рук одной из них. Женщина пыталась убежать, но он догнал ее и нанес 6 ударов в область грудной клетки. Нападавшего задержали прохожие.

Расследование велось по 3 статьям Уголовного кодекса, наиболее тяжкой из которых было покушение на умышленное убийство. Нападавший признал вину. Кроме 10 лет тюрьмы, суд обязал его выплатить 163 тысячи гривен морального ущерба женщине, пострадавшей от ударов ножом.

Поскольку время, проведенное в СИЗО, считается как один день за два, то в течение двух лет исполнения срока наказание должно завершиться.

Ограбления в Харькове

Последние новости по теме:
Автор публикации
Павлишин Андрей
Поделиться публикацией

Смешно

LOLStateNormal 0

Вот это да!

WowStateNormal 0

Печально

SadStateNormal 0

Возмутительно

AngryStateNormal 0
views-icon 141
суд Харьков нападение ограбление
Больше оперативных новостей ищите в
Похожие новости
В Харькове в ДТП пострадало двое пенсионеров: в полиции ищут свидетелей

В Харькове в ДТП пострадало двое пенсионеров: в полиции ищут свидетелей

23 декабря 21:43

Харьков
В Харькове накрыли магазин, где продавали сигареты с поддельными акцизами

В Харькове накрыли магазин, где продавали сигареты с поддельными акцизами

23 декабря 21:11

Харьков
Сотни домов без электричества: где в Харькове не будет света 24 декабря

Сотни домов без электричества: где в Харькове не будет света 24 декабря

23 декабря 20:38

Харьков
Харьковчанка заняла призовое место на международном турнире по бадминтону

Харьковчанка заняла призовое место на международном турнире по бадминтону

23 декабря 20:14

Харьков
Главная Харьков Вооруженные нападения на женщин в Харькове: суд вынес решение
Этот сайт использует cookie-файлы.
Больше информации Согласен