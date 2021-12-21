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Военный в Харькове держал девушку в заложниках и угрожал ей гранатой

Харьков
21 декабря 15:51
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Мужчина не выпускал девушку из квартиры силой
Военный в Харькове держал девушку в заложниках и угрожал ей гранатой

В Харькове суд вынес решение по делу о военном, которого признали виновным в незаконном обращении с боеприпасами, лишением свободы человека и угрозах убийства. 

Приговор суда опубликован 17 декабря в Едином государственном реестре судебных решений.

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Военный держал девушку в заложниках

Следствие установило, что в ночь с 26 на 27 октября 2021 года обвиняемый был пьян и находился со своей девушкой в съемной квартире. Между парой возник конфликт. Военный достал гранату Ф-1 и стал угрожать ею девушке. При этом злоумышленник неоднократно вырывал кольцо из гранаты и зажимал рычаг, а потом вставлял кольцо обратно. Также виновный силой удерживал девушку в квартире, не давал ей уйти, наносил удары и укусил. 

Оказалось, что мужчина приобрел гранату незаконно во время службы в Вооруженных Силах по контракту. Он имел доступ к огнестрельному оружие, взрывчатке и боеприпасам в пгт Золотой Луганской области. 

В результате суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику назначили наказание в виде трех лет тюрьмы с испытательным сроком на один год. 

Преступления связанные с угрозами на Харьковщине

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Автор публикации
Мамонов Артём
Пишу о разном. Считаю не стоит фокусироваться только на одном — в мире слишком много интересного. Скорее всего я из-за этого и выбрал для себя профессию журналиста. Любимые темы: проблемы переселенцев, экология, зоозащита, общественный активизм, социальная защита.
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суд оружие угрозы
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