В центре Харькова произошла авария на теплотрассе: сотни семей остались без отопления

В Харькове ночью, 21 декабря, произошла авария на трубопроводе пересечении улиц Динамовской и Сумской. Известно, что прорвало трубу диаметром 1020 миллиметров. Сейчас продолжаются ремонтные работы.

Об этом сообщают в "Харьковские тепловые сети", пишет "K.T".

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Что известно об аварии на трубопроводе в Харькове?

По информации коммунальщиков, авария произошла на пересечении Динамовской и Сумской улиц. На месте аварии работают коммунальщики. Потребителей переключили к ТЭЦ-3. Сейчас система теплоснабжения работает на пониженном гидравлическом режиме. Коммунальщики обещают к 00: 00 все восстановить и починить.

"Бригады провели переподключение на магистральном трубопроводе, переключив потребителей к сетям ТЭЦ-3. Во время проведения ремонтных работ система теплоснабжения жилых домов, попавших в зону, будет работать на пониженном гидравлическом режиме", – рассказали в коммунальном предприятии.

Деятельность коммунальных служб в Харькове