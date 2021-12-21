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В центре Харькова произошла авария на теплотрассе: сотни семей остались без отопления

Харьков
21 декабря 11:01
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Система отопления работает пока гидравлическом режиме
В центре Харькова произошла авария на теплотрассе: сотни семей остались без отопления

 В Харькове ночью, 21 декабря, произошла авария на трубопроводе пересечении улиц Динамовской и Сумской. Известно, что прорвало трубу диаметром 1020 миллиметров. Сейчас продолжаются ремонтные работы.

Об этом сообщают в "Харьковские тепловые сети", пишет "K.T".

Читайте такжеВ Харькове коммунальщики на морозе сливают воду на асфальт. Видео

Что известно об аварии на трубопроводе в Харькове?

По информации коммунальщиков, авария произошла на пересечении Динамовской и Сумской улиц. На месте аварии работают коммунальщики. Потребителей переключили к ТЭЦ-3. Сейчас система теплоснабжения работает на пониженном гидравлическом режиме. Коммунальщики обещают к 00: 00 все восстановить и починить.  

"Бригады провели переподключение на магистральном трубопроводе, переключив потребителей к сетям ТЭЦ-3. Во время проведения ремонтных работ система теплоснабжения жилых домов, попавших в зону, будет работать на пониженном гидравлическом режиме", – рассказали в коммунальном предприятии.

 Деятельность коммунальных служб в Харькове

  • 15 декабря коммунальщики, выполняя ремонтные работы, начали сливать воду прямо на проезжую часть. В Сети пользователи заявили, что они хотят создать в еще один каток.
  • В Харькове коммунальный трактор оказался под землей. Во время выполнения работ техника провалилась.
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Автор публикации
Воробьева Лилия
В 2015 году окончила Львовский национальный университет имени Ивана Франко, получив диплом по специальности «Журналистика». Более десяти лет работаю журналистом в различных печатных и интернет-изданиях. В своих текстах всегда стараюсь писать о сложном простым языком.
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