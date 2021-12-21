В поисках работы: пограничники задержали харьковчанина на границе с Россией

Во вторник, 21 декабря, украинские пограничники задержали харьковчанина, который пытался незаконно пересечь границу с Россией. По словам нарушителя, он хотел найти работу в соседней стране.

Об этом сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины в Facebook.

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Пограничники задержали харьковчанина на границе с Россией

"28-летний мужчина, житель Харькова, направлялся в Россию. По его словам, он хотел трудоустроиться в РФ", – уточнили в пресс-службе.

Поскольку у харьковчанина не было каких-либо документов, разрешающих пересечение границы, пограничники составили админпротокол и передали нарушителя правоохранительным органам.

Информацию о нарушении границы сообщил житель приграничной территории. По его словам, неизвестный мужчина двигался к границе. Патруль проверил данные и задержал нарушителя.

Нарушения границы с Россией в Харьковской области