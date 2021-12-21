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В Харьковской области мужчина повалил на землю знакомого и забил его кувалдой до смерти из-за ревности

Харьков
21 декабря 14:09
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Мужчина уже был ранее судимый
В Харьковской области мужчина повалил на землю знакомого и забил его кувалдой до смерти из-за ревности

В Харьковской области 17 декабря суд признал мужчину виновным в совершении тяжкого преступления. Виновный убил своего знакомого кувалдой.

Информация опубликована в Едином реестре судебных решений.

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Убийство в Харьковской области 

Следствием установлено, что в ночь на 14 августа 2021 года ранее судимый житель Барвенковского района пришел в гости к своему знакомому со своей подругой. Компания распивала алкогольные напитки. Между двумя мужчинами возник конфликт на фоне ревности, который перерос в драку. Виновный стал избивать хозяина дома, после повалил его на землю и несколько раз ударил кувалдой по голове. Потерпевшей скончался на месте от полученных травм. Утром 14 августа фигурант украл велосипед погибшего и продал его за 200 гривен. 

Уже во время следствия свою вину злоумышленник признал и высказал сожаления по поводу содеянного. 17 декабря Октябрьский районный суд Харькова согласно статье 115 ("умышленное убийство") УК Украины, признал мужчину виновным и приговорил к семи годам и шести месяцам лишения свободы. 

Убийства на Харьковщине

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Автор публикации
Мамонов Артём
Пишу о разном. Считаю не стоит фокусироваться только на одном — в мире слишком много интересного. Скорее всего я из-за этого и выбрал для себя профессию журналиста. Любимые темы: проблемы переселенцев, экология, зоозащита, общественный активизм, социальная защита.
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