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В Харьковской области мужчина облил жену бензином и поджег. Подробности

Харьков
21 декабря 17:00
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Первомайский горрайонный суд наказал мужчину
В Харьковской области мужчина облил жену бензином и поджег. Подробности

На Харьковщине мужчина облил свою жену бензином и поджег. Она умерла в больнице. Первомайский горрайонный суд отправил мужчину за решетку на 10 лет.

 Такой приговор вынес Первомайский горрайонный суд.

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Что известно о мужчине, который сжег свою жену в Харьковской области?

Следствие выяснило, что в марте 2020 года муж и его жена несколько дней праздновали его день рождения. Потом случилась семейная ссора, из-за чего женщина якобы злоупотребляла спиртным и это сказалось на ее работе.

Подсудимый признался, что разозлился, пошел в гараж, взял смесь бензина и масла, которой заправлял бензопилу, вылил на диван возле жены и поджег. Огонь перекинулся на жену, но он быстро все осознал и тут же погасил ее одеялом. Затем мужчина со двора вывел женщину с ожогами до дома в прихожую и положил на диван, а сам уснул на полу. Когда проснулся, то увидел дочь, которая пришла к ним домой. 

В суде дочь рассказала, что ее мать не злоупотребляла спиртным.

Но спасти жизнь женщины медикам не удалось. Врачи диагностировали у нее 30% ожогов поверхности тела, поражение дыхательных путей, отек головного мозга, двустороннюю пневмонию, острое расстройство кровообращения, ожоговый шок.

На суде мужчина свою вину признал. Поэтому Первомайский горрайонный суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы. Приговор суда может быть обжалован.

 Убийства на Харьковщине

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Автор публикации
Воробьева Лилия
В 2015 году окончила Львовский национальный университет имени Ивана Франко, получив диплом по специальности «Журналистика». Более десяти лет работаю журналистом в различных печатных и интернет-изданиях. В своих текстах всегда стараюсь писать о сложном простым языком.
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