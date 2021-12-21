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В Харьковской области лиса атаковала человека. Видео

В Малой Рогани, что на Харьковщине лиса напала на сторожа ночью. Мужчина охранял склады, где хранится зерно.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Типичное ХТЗ".

Читайте такжеНа окраине Харькова лиса пришла к детям в школу-интернат и скреблась в дверь. Видео

Что известно о нападении лисы в Харьковской области?

Читатели социальной сети сообщили, что в Малой Рогани ночной зверь напал на мужчину.

"Тут читатель сообщает, что в Малой Рогани лиса напала на сторожа, охраняющего склады с зерном. У кого были еще подобные случаи, мы просто впервые подобное слышим", – речь идет в заметке под видео.

В комментариях пользователи социальной сети активно обсуждали этот случай. Некоторые юзеры даже заявили, что мужчина был нетрезв и агрессивным.

Лисиця

Лисиця

Лисиця

Лисиця

Лисиця

"Лисы переносят бешенство, оно смертельно, нужно сделать укол от бешенства обязательно", "Так есть риск бешенства. Здоровый зверь просто так не нападает. Даже медведь уходит", "Пьян и что теперь, все равно к врачу на уколы", "Работодателям стоит задуматься: почему сторож не сидит в каптерке, а лазает по посадке да еще и пьян. Лиса пришла на склад, потому что там мышки. Сторож сам вел себя агрессивно. Лиса, когда больна бешенством не будет вести себя агрессивно, а наоборот сначала ластится. Риск заразиться бешенством наибольший в период с августа по октябрь", – пишут пользователи в сети

Лисы в Харькове и области:

  • На окраине Харькова лиса пыталась пробраться в школу-интернат на ул. Электровозной. Хищник просился внутрь здания перед стеклянной дверью и совершенно не боялся людей.
  • На станции метро"Индустриальная"пассажиры были удивлены увидев лису. Она бегала прямо по тоннелю метро. Как она туда попала неизвестно.
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Автор публикации
Воробьева Лилия
В 2015 году окончила Львовский национальный университет имени Ивана Франко, получив диплом по специальности «Журналистика». Более десяти лет работаю журналистом в различных печатных и интернет-изданиях. В своих текстах всегда стараюсь писать о сложном простым языком.
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