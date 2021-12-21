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В Харьковской области будущие участники антарктической экспедиции прошли обучение

Харьков
21 декабря 20:44
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В обсерватории восемь дней длились учебно-практические сборы
В Харьковской области будущие участники антарктической экспедиции прошли обучение

В Харькове опытные участники экспедиции на украинскую антарктическую станцию "Академик Вернадский" делились опытом и обучали новичков.

Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

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В Харькове прошли учения будущих участников антарктической экспедиции

Будущие участники 27-й Украинской антарктической экспедиции прошли восьмидневные учебно-практические сборы. Все учения прошли на базе Низкочастотной обсерватории Радиоастрономического института НАН в селе Мартовое (Чугуевский, бывший Печенежский район).

Всего участвовало 24 человека для двух составов – основного и запасного. Обычная экспедиция состоит из 12 человек. Все участники получили знания и навыки, которые нужны для длительного пребывания и работы в условиях Антарктики. На станции в Антарктике полярники проведут один год в условиях полной изоляции. Рассчитывать они смогут только друг на друга, поэтому в обучении важно было проверить командное взаимодействие. 

Также парням и девушкам показали, как устроена и работает станция, какие исследования там проводят, провели лекции о технике безопасности, правовом статусе Антарктики, требованиях природоохранного законодательства. 

Учения в Харькове

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Автор публикации
Мамонов Артём
Пишу о разном. Считаю не стоит фокусироваться только на одном — в мире слишком много интересного. Скорее всего я из-за этого и выбрал для себя профессию журналиста. Любимые темы: проблемы переселенцев, экология, зоозащита, общественный активизм, социальная защита.
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