В Харьковской область произошел пожар в частном доме из-за проблем с проводкой

В Харьковской области 22 декабря произошел пожар. Загорелся частный дом из-за проблем с электрической проводкой.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

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Пожар в доме на Харьковщине

Пожар произошел в частном доме на улице Дружбы в городе Дергачи утром 22 декабря. Спасатели сообщают, что горела комната дома. Огонь охватил частично крышу и деревянное перекрытие. Общая площадь пожара составила около 25 кв. метров.

Ликвидировали полностью возгорание за два часа. Причиной возгорания в ГСЧС назвали короткое замыкание электропроводки. Пострадавших, к счастью, нет.

Пожары в Харьковской области