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В Харьковской область произошел пожар в частном доме из-за проблем с проводкой

Харьков
22 декабря 22:02
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В доме горела комната
В Харьковской область произошел пожар в частном доме из-за проблем с проводкой

В Харьковской области 22 декабря произошел пожар. Загорелся частный дом из-за проблем с электрической проводкой.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

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Пожар в доме на Харьковщине

Пожар произошел в частном доме на улице Дружбы в городе Дергачи утром 22 декабря. Спасатели сообщают, что горела комната дома. Огонь охватил частично крышу и деревянное перекрытие. Общая площадь пожара составила около 25 кв. метров. 

Ликвидировали полностью возгорание за два часа. Причиной возгорания в ГСЧС назвали короткое замыкание электропроводки. Пострадавших, к счастью, нет. 

Пожары в Харьковской области

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Автор публикации
Мамонов Артём
Пишу о разном. Считаю не стоит фокусироваться только на одном — в мире слишком много интересного. Скорее всего я из-за этого и выбрал для себя профессию журналиста. Любимые темы: проблемы переселенцев, экология, зоозащита, общественный активизм, социальная защита.
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