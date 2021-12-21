В Харькове женщина прокатилась на санках, запряженных собаками. Фото и реакция сети

В Харькове заметили необычный способ передвижения по скользкой и заснеженной дороге. Женщина ехала по тротуару на санях, запряженных собаками.

Видео показали в Telegram-канале ХС Харьков.

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В Харькове женщина каталась на санях с собаками

Необычную для Харькова картину заметили на одной из улиц города. В соцсети пишут, что это вблизи школы 128.

Женщина передвигалась по тротуару на санях. Удивление вызвало то, что у санок были запряжены четыре собаки.

Хвостатые бежали и тащили сани с "пассажиркой" по скользкому тротуару.

Пользователи сети отреагировали неоднозначно. Одни возмутительно пишут, что это издевательство над животными, и так нельзя. Другие же наоборот реагируют весело. Пишут, что собаки точно радуются такой прогулке. Некоторые добавляют, что хвостатые обучены, поэтому для них это удовольствие. В целом такой необычный способ передвижения развеселил пользователей.

Странные ситуации на улицах Харькова