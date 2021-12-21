В Харькове выросли цены на квартиры. Подробности

На вторичном рынке Харькова подорожала недвижимость. Средняя цена за месяц выросла на 4,7%.
Об этом пишет "Стройобзор".
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Средняя цена на вторичные квартиры с октября по ноябрь в Харькове, выросла в среднем на 4,7% С $917 за м2 до $960 за м2.
Специалисты подсчитали, что каждый месяц в городе выставляют на продажу около 25 тысяч квартир на вторичном рынке.
В ноябре 2021 года стоимость одного квадратного метра в новостройках города составила в среднем 21 856 грн.