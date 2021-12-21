В Харькове выросли цены на квартиры. Подробности

На вторичном рынке Харькова подорожала недвижимость. Средняя цена за месяц выросла на 4,7%.

Об этом пишет "Стройобзор".

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Сколько стоят квартиры в Харькове?

Средняя цена на вторичные квартиры с октября по ноябрь в Харькове, выросла в среднем на 4,7% С $917 за м2 до $960 за м2.

Однокомнатные квартиры – на 4,5% (с $ 905 / м2 до $945 / м2),

Двухкомнатные – на 3,8% (с $912 / м2 до $947 / м2),

Трехкомнатные – на 6,1% (с $917 / м2 до $974 / м2),

Четырехкомнатные – на 4% (с $1034 / м2 до $1076 / м2).

Специалисты подсчитали, что каждый месяц в городе выставляют на продажу около 25 тысяч квартир на вторичном рынке.

В ноябре 2021 года стоимость одного квадратного метра в новостройках города составила в среднем 21 856 грн.

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