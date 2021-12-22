В Харькове восстановили Памятный знак, который более сотни раз подвергался атакам вандалов

В Харькове восстановили Памятный знак погибшим воинам УПА, который неоднократно подвергался атакам вандалов. Памятник пережил немало издевательств, но в конце его реконструировали и готовы торжественно открыть.

Об этом сообщили на странице в Facebook сообщества "Украинский Харьков".

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В Харькове восстановили Памятный знак воинам УПА

Отмечается, что Памятный знак погибшим воинам Украинской повстанческой армии, что находится в Молодежном парке, наконец восстановлен усилиями украинской общественности.

Как известно, с тех пор как в городе появился этот памятник в 1992 году, он подвергался многочисленным атакам вандалов. Всего было совершено более сотни нападений. Памятный знак обливали краской, крушили кувалдами, обстреливали, взрывали, обворовывали некоторые элементы.

Несмотря на постоянные атаки, украинская общественность продолжала бороться за монумент. В 2021 году был закуплен камень для реконструкции, проведено экспертное обследование и залит новый капитальный фундамент.

21 декабря сообщили, что Памятный знак воинам УПА полностью восстановлен с тщательным соблюдением концепции максимально точного воспроизведения разрушенной части памятника. Монумент торжественно откроют 25 декабря в 11:00.

Восстановление и открытие памятников в Харькове