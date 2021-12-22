live
live
LIVE онлайн
Киев
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
-11°
Пробки
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
Выберите язык
  • Главная
  • Харьков
  • В Харькове восстановили Памятный знак, который более сотни раз подвергался атакам вандалов

В Харькове восстановили Памятный знак, который более сотни раз подвергался атакам вандалов

Харьков
22 декабря 14:27
read-icon ~ 1 мин.
views-icon 139
views-icon
Читать на украинском
В конце декабря состоится торжественное открытие
В Харькове восстановили Памятный знак, который более сотни раз подвергался атакам вандалов

В Харькове восстановили Памятный знак погибшим воинам УПА, который неоднократно подвергался атакам вандалов. Памятник пережил немало издевательств, но в конце его реконструировали и готовы торжественно открыть.

Об этом сообщили на странице в Facebook сообщества "Украинский Харьков".

Читайте также: Дополненная реальность и рекорд Украины. В Харькове открыли новый сквер мыслителей

В Харькове восстановили Памятный знак воинам УПА

Отмечается, что Памятный знак погибшим воинам Украинской повстанческой армии, что находится в Молодежном парке, наконец восстановлен усилиями украинской общественности.

Как известно, с тех пор как в городе появился этот памятник в 1992 году, он подвергался многочисленным атакам вандалов. Всего было совершено более сотни нападений. Памятный знак обливали краской, крушили кувалдами, обстреливали, взрывали, обворовывали некоторые элементы.

Несмотря на постоянные атаки, украинская общественность продолжала бороться за монумент. В 2021 году был закуплен камень для реконструкции, проведено экспертное обследование и залит новый капитальный фундамент.

Пам'ятний знак воїнам УПА

21 декабря сообщили, что Памятный знак воинам УПА полностью восстановлен с тщательным соблюдением концепции максимально точного воспроизведения разрушенной части памятника. Монумент торжественно откроют 25 декабря в 11:00.

Восстановление и открытие памятников в Харькове 

Последние новости по теме:
author
Автор публикации
Королева Алина
В журналистике работаю уже 9 лет. Начинала свой профессиональный путь с районной газеты, учась еще на 4 курсе в ВГПУ на Факультете филологии и журналистики. За эти годы попробовала себя в разных направлениях: писала в газету; была редактором издания; пробовалась в роли радиоведущей; работала журналистом в интернет-СМИ и параллельно осваивала копирайтинг, которым до сих пор занимаюсь. Но какими бы ни были жизненные изменения, журналистика всегда остается моей главной профессией, а написание текстов - самой большой страстью. Сейчас начала работать с командой профессионалов интернет-издания Новини LIVE.
Поделиться публикацией

Смешно

LOLStateNormal 0

Вот это да!

WowStateNormal 0

Печально

SadStateNormal 0

Возмутительно

AngryStateNormal 1
views-icon 139
Харьков памятник
Больше оперативных новостей ищите в
Похожие новости
В Харькове в ДТП пострадало двое пенсионеров: в полиции ищут свидетелей

В Харькове в ДТП пострадало двое пенсионеров: в полиции ищут свидетелей

23 декабря 21:43

Харьков
В Харькове накрыли магазин, где продавали сигареты с поддельными акцизами

В Харькове накрыли магазин, где продавали сигареты с поддельными акцизами

23 декабря 21:11

Харьков
Сотни домов без электричества: где в Харькове не будет света 24 декабря

Сотни домов без электричества: где в Харькове не будет света 24 декабря

23 декабря 20:38

Харьков
Харьковчанка заняла призовое место на международном турнире по бадминтону

Харьковчанка заняла призовое место на международном турнире по бадминтону

23 декабря 20:14

Харьков
Главная Харьков В Харькове восстановили Памятный знак, который более сотни раз подвергался атакам вандалов
Этот сайт использует cookie-файлы.
Больше информации Согласен