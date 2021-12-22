В Харькове водитель троллейбуса подвергла опасности пассажиров

В среду, 22 декабря, в троллейбусе №11 пассажиры заметили, что водитель во время движения постоянно отвлекалась на ведение своей страницы в соцсетях. Учитывая сложные погодные условия на дорогах города, пассажиры обеспокоились своей безопасностью и безопасностью пешеходов.

Видео работы водителя опубликовал Telegram-канал "Харьков Life".

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Водитель троллейбуса отвлекалась на соцсети во время работы

"Сегодня утром в 11-м троллейбусе. Водитель на протяжении всего пути одновременно следила за дорогой и своим инстаграмом", – говорится в комментарии к видео.

Несмотря на грубое нарушение правил вождения общественным транспортом, некоторые харьковчане поддержали водителя и обратили внимание на телефонные звонки водителям, когда они за рулем. Также заметили, что пассажиры сняли на видео водителя, но так и не сделали ей замечания.

Тем не менее большинство были единогласны о неприемлемости подобного поведения во время вождения транспорта с большим количеством пассажиров.

Грубое нарушение правил дорожного движения водителем троллейбуса