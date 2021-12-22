В Харькове в одной из школ эвакуировали учеников: названа причина

В Харькове учеников школы №96 по ул. Генерала Удовиченко, 24 вывели из помещений в связи с использованием неизвестным перцового баллончика. Всех учащихся и преподавателей школы вывели на улицу на какое-то время.

Видео детей на улице опубликовал Telegram-канал "ХС Харьков".

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Хулиганский поступок ученика 96 школы Харькова

"В 96-й школе какой-то разбойник распылил перцовый баллончик. Всех вывели на уличку проветриться", – говорится в комментарии к видео.

Харьковчане в соцсетях назвали хулиганский поступок ученика предновогодними шалостями. Некоторые вспомнили свои подобные случаи во время учебы в школе.

В Харькове последнее время участились случаи "минирования" учебных заведений. Неизвестные присылают в школу сообщения о взрывчатке и угрозе взрыва. Во время таких инцидентов полиция вынуждена эвакуировать людей на улицу независимо от погодных условий.

Угрозы взрыва в школах Харькова