В Харькове умер молодой рэпер Роман Чуль. Что известно

Стало известно, что 21 декабря не стало Харьковского молодого рэпера Романа Чуля. Он известен больше как эР ЧУЛЬ и прославился, как рэпер на коляске.

О смерти Романа стало известно с его страницы в Instagram, где люди начали выражать сочувствие.

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В Харькове умер рэпер Роман Чуль

В сети написали, что Романа Чуля не стало 21 декабря. Молодой рэпер более известен как эР ЧУЛЬ. Причина смерти неизвестна.

Исполнитель с детства передвигался на инвалидной коляске и не мог держать микрофон самостоятельно. Однако это не помешало ему успешно заниматься творчеством и стать довольно популярным рэпером.

Как сам рассказывал в интервью Роман, он был творческим человеком с детства. Сперва рисовал и писал рассказы. Музыкой начал увлекаться в 2002 году. Тогда попытался писать собственные тексты и придумал свой псевдоним.

В 2005 году основал коллектив "ЅОЛОНІЦЕВСКИЙ ЅИНДИКАТ". В том же году впервые выступил на фестивале и показал себя Харькову. В целом Роман Чуль выступал на многих уличных хип-хоп фестивалях.

Несмотря на трудности со здоровьем, рэпер оставался очень добрым, позитивным и жизнерадостным человеком. О нем отзываются только добрыми словами и вдохновляются его силой духа.

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