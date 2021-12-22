В Харькове тысячи жителей остались без газа: названы сроки

В Харькове газовые службы отключили подачу "голубого топлива" в 19 домах на проспекте Тракторостроителей. Со среды, 22 декабря, по пятницу, 24 декабря, там будут устанавливать газовые счетчики.

Об этом сообщает пресс-служба "Харьковгоргаза".

Читайте также: Половину необходимой суммы – Кабмин выделил деньги Харьковщине на компенсацию тарифов

Отключение газа в Московском районе Харькова

Отключено газоснабжение по следующим адресам:

проспект Тракторостроителей 95-а, 124, 124-а, 124-б,126-б, 128-а, 130, 130-а, 130-в, 134, 134-а, 134-б, 138-а, 138-б, 138-в, 140-а,140-б, 140-в, 142.

На следующей неделе газовые службы вновь собираются отключить подачу газа в этих домах с понедельника, 27 декабря, по четверг, 30 декабря.

В "Харьковгоргазе" попросили потребителей перекрыть краны перед газовыми приборами. Кроме того, газовщики напомнили, что подключение газа возможно только при условии герметичности внутри домовой системы газоснабжения.

Тарифы и возможное повышение цен на газ