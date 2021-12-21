В Харькове решили проблему поставки воды из Краснопавловского водохранилища

Харьков не останется без воды из-за проблем с прокачкой воды из Днепра в Краснопавловское водохранилище. "Харьковводоканал" прокачал необходимый объем воды и теперь ни городу, ни области не угрожает водная катастрофа.

Об этом сообщил директор комплекса водоподготовки "Днепр" КП "Харьковводоканал" Максим Панченко, передает пресс-служба "Харьковводоканала".

Читайте также: Харьков спасли от водной катастрофы

Уровень воды в Краснопавловском водохранилище поднялся

"Завершилось прокачивание днепровской воды в объеме 14 миллионов кубов воды, согласно соответствующей программе КабинетаМинистров Украины. Хотя по проекту, днепровская вода дважды в год должна перебрасываться по каналу в Краснопавловское водохранилище. К сожалению, уже на протяжении многих лет регламент работы канала нарушен", – объяснил ситуацию Панченко.

Спасение Харькова от водной катастрофы