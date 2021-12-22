В Харькове полиция задержала 19-летнего дилера. Фото

В Харькове полиция задержала 19-летнего юношу, который распространял в городе "закладки". Он был курьером из интернет-магазина, где продавали наркотические и психотропные вещества.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

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Что известно о юноше, который торговал наркотиками в Харькове?

Во время обысков полиция у парня и в его гараже полиция нашла немало наркотиков.

"В гараже парня, во время обыска изъяли более 30 полимерных свертков с веществом растительного происхождения зеленого цвета, 86 свертков с каннабисом, 51 сверток с психотропным веществом MDMA и 47 таблеток MDMA, полимерный сверток с веществом бирюзового цвета – "соли", 500 полимерных пакетов с фиксатором, электронные весы. Также злоумышленник указал на места нахождения схронов с "закладками" с наркотическим веществом "каннабис", из которых полицейские изъяли еще 12 свертков", – говорится в сообщении.

Найденные вещества копы отправили на исследование. А мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 3 ст. 307 УКУ. Если вину юноши докажут в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

Ему уже сообщили о подозрении. А Киевский районный суд Харькова избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в сумме 181 600 грн.

Распространение наркотиков в Харькове