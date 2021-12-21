В Харькове полиция остановила водителя под наркотиками и без прав

Днем, 21 декабря 2021 года, в Харькове на улице 23 августа патрульная полиция остановила машину Mazda за нарушение ПДД. Также водитель был под наркотическими веществами и без прав.

Об этом сообщили в патрульной полиции в Харьковской области.

Читайте также: 3 кг каннабиса изъяли у дилера, который прятал наркотики в квартире своей семьи в Харькове

В Харькове водителя остановили без прав

Когда водителя остановили, то полицейские заметили у него признаки наркотического опьянения. Ему предложили пройти проверку. Но от медицинского осмотра у врача-нарколога мужчина отказался в присутствии двух свидетелей.

Далее инспектора провели проверку документов. Оказалось, что водитель уже несколько раз привлекался к административной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения в течение года. Суд лишил его права управлять транспортным средством. Также инспекторы установили, что автомобиль водителя находится на таможенной территории Украины с нарушением Таможенного кодекса Украины. За это водителя в течение года привлекали к административной ответственности.

В результате на водителя были составлены административные протоколы по ч. 2 ст. 130 (отказ от осмотра состояния наркотического опьянения), ч. 9 ст. 121 (повторное в течение года управление транспортом, находящимся на таможенной территории Украины с нарушением таможенного законодательства) и вынесли постановление о наложении штрафа в сумме 20 400 гривен по ч. 4 ст. 126 (управление транспортом водителем, лишенным права управления) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Борьба с наркотиками в Харькове