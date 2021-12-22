live
live
LIVE онлайн
Киев
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
-11°
Пробки
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
Выберите язык
  • Главная
  • Харьков
  • В Харькове незаконно застраивают лесопарк: 2 га земли дважды оказывались в частной собственности

В Харькове незаконно застраивают лесопарк: 2 га земли дважды оказывались в частной собственности

Харьков
22 декабря 21:37
read-icon ~ 1 мин.
views-icon 94
views-icon
Читать на украинском
Прокуратура завела уголовное дело
В Харькове незаконно застраивают лесопарк: 2 га земли дважды оказывались в частной собственности

В Харькове прокуратура начала уголовное производство по факту незаконного завладения земельным участком площадью 2 га и стоимостью свыше 16 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Читайте также: На Харьковщине продают больше всего земли в Украине

Незаконная застройка лесопарка

В 2013 году Харьковский городской совет безвозмездно взял земельный участок, который расположенный в Лесопарке, и отвел его в собственность обслуживающего кооператива. 

Но такое решение шло в разрез з действующим законодательством, из-за чего прокуратура обжаловала его. В 2017 году иск был удовлетворен. После этого территория была возвращена в коммунальную собственность города. 

Но в 2019 году неизвестные лица внесли данные об отмене соответствующей записи, из-за чего территория лесопарка вновь оказалась в собственности кооператива. При этом решение суда о признании незаконным и отмене решения городского совета не пересматривалось и не отменялось.

После этого земельный участок был разделен на шесть кусков, и каждая часть отведена в пользу физических и юридических лиц. По сей день эта территория в собственности этих лиц. 

Громаде был нанесен ущерб более чем на 16 млн гривен. А неустановленные лица мошенническим путем завладели городской территорией лесопарка. 

Прокуратура приступила к уголовному производству по факту мошенничества в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Земля в Харьковской области

Последние новости по теме:
author
Автор публикации
Мамонов Артём
Пишу о разном. Считаю не стоит фокусироваться только на одном — в мире слишком много интересного. Скорее всего я из-за этого и выбрал для себя профессию журналиста. Любимые темы: проблемы переселенцев, экология, зоозащита, общественный активизм, социальная защита.
Поделиться публикацией

Смешно

LOLStateNormal 0

Вот это да!

WowStateNormal 0

Печально

SadStateNormal 0

Возмутительно

AngryStateNormal 0
views-icon 94
Харьков застройка
Больше оперативных новостей ищите в
Похожие новости
В Харькове в ДТП пострадало двое пенсионеров: в полиции ищут свидетелей

В Харькове в ДТП пострадало двое пенсионеров: в полиции ищут свидетелей

23 декабря 21:43

Харьков
В Харькове накрыли магазин, где продавали сигареты с поддельными акцизами

В Харькове накрыли магазин, где продавали сигареты с поддельными акцизами

23 декабря 21:11

Харьков
Сотни домов без электричества: где в Харькове не будет света 24 декабря

Сотни домов без электричества: где в Харькове не будет света 24 декабря

23 декабря 20:38

Харьков
Харьковчанка заняла призовое место на международном турнире по бадминтону

Харьковчанка заняла призовое место на международном турнире по бадминтону

23 декабря 20:14

Харьков
Главная Харьков В Харькове незаконно застраивают лесопарк: 2 га земли дважды оказывались в частной собственности
Этот сайт использует cookie-файлы.
Больше информации Согласен