В Харькове незаконно застраивают лесопарк: 2 га земли дважды оказывались в частной собственности

В Харькове прокуратура начала уголовное производство по факту незаконного завладения земельным участком площадью 2 га и стоимостью свыше 16 млн грн.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
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В 2013 году Харьковский городской совет безвозмездно взял земельный участок, который расположенный в Лесопарке, и отвел его в собственность обслуживающего кооператива.
Но такое решение шло в разрез з действующим законодательством, из-за чего прокуратура обжаловала его. В 2017 году иск был удовлетворен. После этого территория была возвращена в коммунальную собственность города.
Но в 2019 году неизвестные лица внесли данные об отмене соответствующей записи, из-за чего территория лесопарка вновь оказалась в собственности кооператива. При этом решение суда о признании незаконным и отмене решения городского совета не пересматривалось и не отменялось.
После этого земельный участок был разделен на шесть кусков, и каждая часть отведена в пользу физических и юридических лиц. По сей день эта территория в собственности этих лиц.
Громаде был нанесен ущерб более чем на 16 млн гривен. А неустановленные лица мошенническим путем завладели городской территорией лесопарка.
Прокуратура приступила к уголовному производству по факту мошенничества в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).