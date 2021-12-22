В Харькове нетрезвый мужчина чуть не попал под колеса авто, его спас военный. Видео

В Харькове пьяный мужчина валялся среди проезжей части. Другой прохожий в форме его оттащил с дороги, чтобы он не попал под колеса автомобиля.
Об этом сообщают в Telegram-канале Х.Х.
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21 декабря ночью на одной из улиц города увидели мужчину, который лежал прямо посреди дороги. Вероятно, что мужчина был нетрезв, ведь самостоятельно не мог встать, а только полз. С дороги его оттащил другой мужчина, проходивший мимо.
В комментариях пользователи сети живо обсуждали этот случай.
"Парень – красавец, оттащил аватара с предполагаемого места гибели и пошел дальше", "Наелся и спит. А если серьезно, то сейчас дубарь капец. Можно и замерзнуть", "Это все очень весело, а вот реально – что в такой ситуации делать? А если бросить синяка, то замерзнет и умрет", "Вояка молодец, что хоть не бросил под колеса золотой молодежи, которая просто похода переехала и не остановилась бы", "В таком случае надо вызвать скорую, -10 на улице человеку в таком состоянии будет ***. Статья 136 УК Украины. Неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии", – пишут пользователи.