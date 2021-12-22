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В Харькове из многоэтажки спасли 650 летучих мышей. Подробности

В специальном реабилитационном центре ухаживают за летучими мышами, которых нашли на балконе одной из многоэтажек Харькова. В доме на улице Крестьянской сотни животных устроили себе тайник на зиму. Активисты рассказали об их судьбе.

Об этом рассказали в Центре реабилитации рукокрылых Фельдман Экопарк.

Читайте такжеВ Харькове 650 летучих мышей зимовали в обшивке балкона жилого дома. Фото

Что известно о летучих мышах из многоэтажки в Харькове?

Инцидент произошел несколько дней назад на улице Крестьянской. Рабочие собирались утеплить балкон пенопластом, а когда начали снимать обшивку, то нашли сотни летучих мышей. Часть животных упало на землю и разлетелись. А оставшихся рабочие собрали в одну коробку и вызвали специалистов. Владельцы квартиры даже не подозревали, что по соседству с ними живут летучие мыши.

"Когда наши специалисты прибыли на место, оказалось, что альпинистам удалось собрать 650 рыжих вечерниц: 32 из которых (что оказались внизу коробки) умерли от перегрева, а 19 животных получили травмы. Мы сразу же рассадили летучих мышей по разным коробкам и мешочкам, и транспортировали в наш центр", – рассказала кандидат биологических наук Елена Прилуцкая.

После всех необходимых процедур летучие мыши отправляются на зимовку в холодильники, а на волю их выпустят уже весной.

Специалисты говорят, что сейчас продолжается сезон спасения летучих мышей. Замуровать или выбросить зимой летучую мышь на улицу – это 100% смерть для животных. Люди часто пытаются избавиться от летучих мышей, которые просто спят рядом за стенкой. Но ученые убеждают, что соседство с ними – безопасное.

Спасение животных в Харькове и области

  • 14 ноября состоялась спасательная операция. Из вентиляционной трубы доставали кота, который там застрял и не мог выбраться самостоятельно.
  • В Харькове альпинисты, которые утепляли балкон на улице Крестьянская, наткнулись на необычную находку. В обшивке балкона они нашли целое семейство летучих мышей.
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Автор публикации
Воробьева Лилия
В 2015 году окончила Львовский национальный университет имени Ивана Франко, получив диплом по специальности «Журналистика». Более десяти лет работаю журналистом в различных печатных и интернет-изданиях. В своих текстах всегда стараюсь писать о сложном простым языком.
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