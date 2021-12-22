В Харькове ищут водителей троллейбуса с зарплатой 15 тыс. гривен

В Харькове ищут людей на вакансию водителя троллейбуса. Главные требования – перевоз пассажиров по графику, соблюдение правил дорожного движения.
Об этом сообщили в Харьковской областной службе занятости.
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Предприятие в области пассажирского наземного транспорта городского и пригородного сообщения ищет сотрудника в свои ряды. Зарплата – 15 тыс. гривен.
Главная задача и обязанности водителя троллейбуса – перевозка пассажиров по графику, соблюдение правил дорожного движения, безопасность пассажиров.
Кроме того, все кандидаты на эту должность обязательно должны быть водителями троллейбуса I, II, III классов.
За подробностями следует обратиться к специалисту Харьковского городского центра занятости Алине Васильевне Ромашенко, рабочее место 405, телефон: (057) 728 40 14.