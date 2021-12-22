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В Харькове ищут водителей троллейбуса с зарплатой 15 тыс. гривен

Харьков
22 декабря 17:19
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От водителей требуется класс квалификации
В Харькове ищут водителей троллейбуса с зарплатой 15 тыс. гривен

В Харькове ищут людей на вакансию водителя троллейбуса. Главные требования – перевоз пассажиров по графику, соблюдение правил дорожного движения.

Об этом сообщили в Харьковской областной службе занятости.

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Вакансия водителя троллейбуса в Харькове

Предприятие в области пассажирского наземного транспорта городского и пригородного сообщения ищет сотрудника в свои ряды. Зарплата – 15 тыс. гривен. 

Главная задача и обязанности водителя троллейбуса – перевозка пассажиров по графику, соблюдение правил дорожного движения, безопасность пассажиров. 

Кроме того, все кандидаты на эту должность обязательно должны быть водителями троллейбуса I, II, III классов.

За подробностями следует обратиться к специалисту Харьковского городского центра занятости Алине Васильевне Ромашенко, рабочее место 405, телефон: (057) 728 40 14.

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Автор публикации
Мамонов Артём
Пишу о разном. Считаю не стоит фокусироваться только на одном — в мире слишком много интересного. Скорее всего я из-за этого и выбрал для себя профессию журналиста. Любимые темы: проблемы переселенцев, экология, зоозащита, общественный активизм, социальная защита.
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