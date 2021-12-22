В Харькове ищут водителей троллейбуса с зарплатой 15 тыс. гривен

В Харькове ищут людей на вакансию водителя троллейбуса. Главные требования – перевоз пассажиров по графику, соблюдение правил дорожного движения.

Об этом сообщили в Харьковской областной службе занятости.

Читайте также: Харьковские пенсионеры получат доплату к пенсии. Сколько и когда

Вакансия водителя троллейбуса в Харькове

Предприятие в области пассажирского наземного транспорта городского и пригородного сообщения ищет сотрудника в свои ряды. Зарплата – 15 тыс. гривен.

Главная задача и обязанности водителя троллейбуса – перевозка пассажиров по графику, соблюдение правил дорожного движения, безопасность пассажиров.

Кроме того, все кандидаты на эту должность обязательно должны быть водителями троллейбуса I, II, III классов.

За подробностями следует обратиться к специалисту Харьковского городского центра занятости Алине Васильевне Ромашенко, рабочее место 405, телефон: (057) 728 40 14.

Больше о зарплатах в Харькове и области