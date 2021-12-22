В Харькове двое молодых людей ограбили магазин. Видео

Сегодня, 22 декабря, в ТЦ "Никольский" двое молодых людей ограбили один из магазинов. Они украли гирокоптер.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Труха".

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Воровство в Харькове

Инцидент с воровством произошел в магазине "Чудо Остров" в ТРЦ "Никольский" днем 22 декабря. Гирокоптер украли двое молодых людей. Этот момент попал на видео. В сети также попросили опознать этих граждан, а их фото опубликовали вместе с видео.

"Кража гирокоптера двумя молодыми людьми не похожими на профессиональных воров", – подписали видео в сети.

На видео видно, как парень и девушка кладут в сумку товар, а после этого покидают магазин.

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