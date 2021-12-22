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В Харькове двое молодых людей ограбили магазин. Видео

Сегодня, 22 декабря, в ТЦ "Никольский" двое молодых людей ограбили один из магазинов. Они украли гирокоптер. 

Об этом сообщили в Telegram-канале "Труха".

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Воровство в Харькове

Инцидент с воровством произошел в магазине "Чудо Остров" в ТРЦ "Никольский" днем 22 декабря. Гирокоптер украли двое молодых людей. Этот момент попал на видео. В сети также попросили опознать этих граждан, а их фото опубликовали вместе с видео. 

"Кража гирокоптера двумя молодыми людьми не похожими на профессиональных воров", – подписали видео в сети. 

На видео видно, как парень и девушка кладут в сумку товар, а после этого покидают магазин. 

Воровство

Воровство

Случаи ограбления в Харькове

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Автор публикации
Мамонов Артём
Пишу о разном. Считаю не стоит фокусироваться только на одном — в мире слишком много интересного. Скорее всего я из-за этого и выбрал для себя профессию журналиста. Любимые темы: проблемы переселенцев, экология, зоозащита, общественный активизм, социальная защита.
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