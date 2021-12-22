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В Харькове будут ездить электробусы. Подробности

В Харькове уже через несколько месяцев будут ездить электробусы. Первый такой экологический транспорт появится уже совсем скоро.

Об этом заявил мэр города Игорь Терехов, пишет "S.Q."

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Что известно об электробусах в Харькове?

На заседание сессии городского совета Игорь Терехов заявил, что через несколько месяцев в Харькове будет ездить первый электробус.

Кроме этого он сообщил, что в городе такое откроют собственное производство автобусов Karsan. Власти собираются все автобусы в городе заменить на новые Karsan.

Также стало известно, что городской совет и в дальнейшем на убыточные маршруты от которых отказываются перевозчики, будет выпускать городской транспорт. Ведь они нужны людям.

 Транспорт в Харькове:

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Автор публикации
Воробьева Лилия
В 2015 году окончила Львовский национальный университет имени Ивана Франко, получив диплом по специальности «Журналистика». Более десяти лет работаю журналистом в различных печатных и интернет-изданиях. В своих текстах всегда стараюсь писать о сложном простым языком.
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