Убивший топором пожилую женщину прятался в подвале одной из многоэтажек Харькова. Фото

Жестокое убийство произошло в одном из сел Змиевского района. Мужчина зарубил женщину топором и пытался скрыться. Полиция задержала подозреваемого на следующий день после обнаружения жертвы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

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Жестокое убийство на Харьковщине

"19 декабря к правоохранителям обратилась женщина и сообщила, что бабушка ее мужа, 73-летняя жительница Змиевского района, несколько дней не выходила на связь. Когда супруги приехали в дом родственницы, то увидели ее мертвой", – говорится в сообщении.

Как выяснилось в ходе расследования, к женщине часто приходил 32-летний местный житель, который помогал ей по хозяйству по ее просьбе.

"В очередной раз мужчина пришел к женщине с целью завладения ее имуществом. Во время конфликта мужчина взял топор, которым нанес женщине удары в область головы. После ограбления убитой мужчина скрылся", – уточняет прокуратура.

Уже на следующий день его нашли в подвале одной из многоэтажек Харькова, где он прятался от полиции. Задержанному объявлено подозрение в совершении умышленного убийства. Наказание по данной статье предполагает от 10 до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Убийства на Харьковщине – решения суда