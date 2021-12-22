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Светит только красным: в Харькове развалился светофор на одной из улиц. Фото

Харьков
22 декабря 18:22
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Водителей и пешеходов предупреждают быть осторожными
Светит только красным: в Харькове развалился светофор на одной из улиц. Фото

В Харькове произошел конфуз со светофором. На одной из улиц прибор буквально развалился и светит лишь красным светом.

Фото опубликовали в Telegram-канале "Типичный Харьков".

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В Харькове развалился светофор

Конфуз со светофором произошел на углу улиц Чернышевского и Ярослава Мудрого. Прибор светит лишь красным светом. Часть светофора, где должен быть зеленый свет, отвалена. Правда, неясно, что именно произошло. Или кто-то разбил светофор, или прибор сам поломался. Водителей и пешеходов предупреждают о неисправности.

Світлофор

Недавно в Харькове уже происходили подобные конфузы со светофорами. Например, прибор не работал на перекрестке Мерефянское шоссе – проспект Гагарина – проспект Льва Ландау. Неисправность вызвала пробки, и случайный водитель взялся самостоятельно рулить транспортное движение, пока не приехали полицейские.

Также светофор не работал на перекрестке Салтовского шоссе и улицы Фисановича. Прибор завис и светил сразу тремя цветами.

Неисправные светофоры в Харькове

  • В Харькове вечером перестал работать светофор на перекрестке Мерефянское шоссе – проспект Гагарина – проспект Льва Ландау. Неисправность сразу же вызвала пробки.
  • В Харькове заметили необычную картину на перекрестке Салтовского шоссе и улицы Фисановича. Один из светофоров завис и светил сразу тремя цветами.
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Автор публикации
Королева Алина
В журналистике работаю уже 9 лет. Начинала свой профессиональный путь с районной газеты, учась еще на 4 курсе в ВГПУ на Факультете филологии и журналистики. За эти годы попробовала себя в разных направлениях: писала в газету; была редактором издания; пробовалась в роли радиоведущей; работала журналистом в интернет-СМИ и параллельно осваивала копирайтинг, которым до сих пор занимаюсь. Но какими бы ни были жизненные изменения, журналистика всегда остается моей главной профессией, а написание текстов - самой большой страстью. Сейчас начала работать с командой профессионалов интернет-издания Новини LIVE.
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