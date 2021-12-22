Светит только красным: в Харькове развалился светофор на одной из улиц. Фото

В Харькове произошел конфуз со светофором. На одной из улиц прибор буквально развалился и светит лишь красным светом.

Фото опубликовали в Telegram-канале "Типичный Харьков".

Читайте также: Регулярные пробки в Харькове – водитель назвал причину. Видео

В Харькове развалился светофор

Конфуз со светофором произошел на углу улиц Чернышевского и Ярослава Мудрого. Прибор светит лишь красным светом. Часть светофора, где должен быть зеленый свет, отвалена. Правда, неясно, что именно произошло. Или кто-то разбил светофор, или прибор сам поломался. Водителей и пешеходов предупреждают о неисправности.

Недавно в Харькове уже происходили подобные конфузы со светофорами. Например, прибор не работал на перекрестке Мерефянское шоссе – проспект Гагарина – проспект Льва Ландау. Неисправность вызвала пробки, и случайный водитель взялся самостоятельно рулить транспортное движение, пока не приехали полицейские.

Также светофор не работал на перекрестке Салтовского шоссе и улицы Фисановича. Прибор завис и светил сразу тремя цветами.

Неисправные светофоры в Харькове