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Стрельба по прохожим в Харькове: суд принял решение в отношении хулигана

Харьков
22 декабря 11:15
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Преступление произошло 13 сентября ночью на улице Беркоса
Стрельба по прохожим в Харькове: суд принял решение в отношении хулигана

Суд приговорил ранее неоднократно судимого мужчину, который ранил из пневматического пистолета прохожего на одной из улиц Харькова к 3 годам 6 месяцам тюрьмы. При принятии решения судьи обратили внимание на социально опасный характер действий обвиняемого, который грубо нарушил нормы поведения в общественных местах и проявил неуважение к обществу.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

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Стрельба в прохожего на одной из улиц Харькова

Преступление произошло 13 сентября ночью в 1:10 на ул. Беркоса. Обвиняемый был за рулем автомобиля Dodge Intrepid. На повороте на ул. Житомирскую водитель заметил прохожего возле деревьев. В этот момент он решил сделать несколько выстрелов из своего пневматического пистолета в человека. После стрельбы водитель уехал с места происшествия.

В результате прохожий получил ранение шеи и в течение недели был нетрудоспособен. Во время суда обвиняемый полностью признал свою вину.

Инциденты со стрельбой на Харьковщине

  • Суд не поверил объяснениям полицейского, который стрелял в мотоциклиста и приговорил правоохранителя к 5 годам тюрьмы с испытательным сроком в течение 3-х лет. Недалеко от села Тарановка 4 года назад старший сержант отряда полиции особого назначения ранил из травматического оружия мужчину.
  • В Харькове произошла стрельба. Очевидцы говорят, что неизвестному мужчине не понравилось, что подростки находились без масок, поэтому он открыл по ним огонь. Одного из них доставили в больницу.
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Автор публикации
Павлишин Андрей
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