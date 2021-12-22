Стрельба по прохожим в Харькове: суд принял решение в отношении хулигана

Суд приговорил ранее неоднократно судимого мужчину, который ранил из пневматического пистолета прохожего на одной из улиц Харькова к 3 годам 6 месяцам тюрьмы. При принятии решения судьи обратили внимание на социально опасный характер действий обвиняемого, который грубо нарушил нормы поведения в общественных местах и проявил неуважение к обществу.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

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Стрельба в прохожего на одной из улиц Харькова

Преступление произошло 13 сентября ночью в 1:10 на ул. Беркоса. Обвиняемый был за рулем автомобиля Dodge Intrepid. На повороте на ул. Житомирскую водитель заметил прохожего возле деревьев. В этот момент он решил сделать несколько выстрелов из своего пневматического пистолета в человека. После стрельбы водитель уехал с места происшествия.

В результате прохожий получил ранение шеи и в течение недели был нетрудоспособен. Во время суда обвиняемый полностью признал свою вину.

Инциденты со стрельбой на Харьковщине