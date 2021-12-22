Стало известно, кто "заминировал" харьковское метро. Полиция задержала хулигана

В Харькове задержали мужчину, который 22 декабря совершил переполох в метро. Утром он оставил на станции метрополитена подозрительную коробку якобы с бомбой и исчез. Через это пришлось закрывать вестибюль.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

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В Харькове задержали "минера"

"Минером", который "заминировал" станцию харьковского метро, оказался 57-летний местный житель. Полицейские нашли хулигана и доставили его в больницу.

Как известно, 22 декабря мужчина оставил в вестибюле станции метро "Проспект Гагарина" подозрительную коробку, а затем сообщил, что в ней находится бомба. Через это пришлось временно закрыть для пассажиров вестибюль. На место прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции и специалисты управления взрывотехнической службы. Специалисты обследовали территорию и осмотрели коробку. Никаких взрывоопасных предметов не обнаружили.

"По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины", – сообщили в полиции.

Сейчас продолжается досудебное расследование и устанавливаются мотивы такого поступка. За такое правонарушение мужчина может сесть за решетку от 2 до 6 лет.

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