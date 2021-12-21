Стало известно, как в новогоднюю ночь будет работать общественный транспорт в Харькове

В новогоднюю ночь метро в городе будет работать до 3:00 1 января 2022 года. До 4:00 1 января будут курсировать троллейбусы и другой городской транспорт от станций метро. По такой схеме предложат работать также другим частным перевозчикам.

Об этом сообщают на сайте Харьковского городского совета.

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Как в новогоднюю ночь будет курсировать общественный транспорт в Харькове?

В Харькове продолжили работу метро в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января. Городских перевозчиков также обязали обеспечить работу транспорта, курсирующего от станций метро.

"Харьковский метрополитен в новогоднюю ночь будет работать до 3:00 1 января 2022 года. Также будут разработаны графики движения трамвайных, троллейбусных и автобусных маршрутов коммунальной формы собственности от станций метрополитена по основным направлениям до 4:00 1 января. До 4:00 1 января обеспечить работу пассажирского автотранспорта от станций метро предложат городским автоперевозчикам", – речь идет в сообщении профильного департамента.

Общественный транспорт в Харькове