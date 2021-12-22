Сколько мэрия Харькова потратит на отрасль медицины в 2022 году

Харьковский городской совет выделит 633 миллионов гривен на отрасль медицины в 2022 году. Финансирование увеличится более чем на 40%, если сравнивать с текущим годом.

Соответствующее решение было принято 22 декабря на внеочередной сессии Харьковского городского совета, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

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В Харькове на медицину выделят более 630 млн грн

Отмечается, что финансирование на отрасль медицины в Харькове увеличится в 2022 году более чем на 40%. Всего выделят 633 млн грн. Часть денег планируют направить на медикаменты – 56,8 млн грн. На капремонт медицинских учреждений потратят 47,2 млн грн, на приобретение медицинского оборудования – 43млн грн, а на обновление оборудования КП "Городская молочная фабрика-кухня детского питания" – 28 млн грн.

Кроме того, 97,3 млн грн планируют направить на создание муниципальной системы оказания неотложной, консультативной медицинской помощи. Относительно денег из госбюджета по программе медицинских гарантий населению, то в следующем году ожидается поступление в размере 3,08 млрд грн.

Бюджет Харькова 2022