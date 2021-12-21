Схема фиктивного транзита топлива за границу: в отношении харьковского олигарха начато заочное расследование

Известный харьковский олигарх Сергей Курченко вывел из экономики Украины 2,6 миллиарда гривен. Для этого он организовал схему фиктивного транзита нефтепродуктов за границу с последующим их реэкспортом.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook.

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Заочное расследование против Сергея Курченко

Киевский районный суд Одессы разрешил заочное расследование дела в отношении Курченко и его схемы по уклонению от налогов.

"Бизнесменом" была создана преступная организация, нанесшая ущерб экономике Украины на сумму свыше 2,6 млрд грн. Для совершения преступлений он на протяжении 2012-2014 годов организовал от подконтрольных оффшорных компаний фиктивный транзит через территорию Украины нефтепродуктов, а также их ввоз как бы с целью реэкспорта, однако, на самом деле нефтепродукты реализовывались на внутреннем рынке Украины без уплаты таможенных платежей и налогов", – написала Венедиктова.

По версии следствия, документы схемы оформлялись через Одесский нефтеперерабатывающий завод и ООО "Лагуна-Рени", которые он специально купил для реализации своего преступного плана.

"Решение Киевского районного суда г. Одессы от 20 декабря 2021 года позволяет стороне обвинения провести досудебное расследование в отношении подозреваемого в его отсутствии (in absentia) и направить обвинительный акт в суд для получения во время специального судебного разбирательства справедливого, законного приговора с конфискацией имущества ПАО "Нефтеперерабатывающий завод", а также всего прочего принадлежащего подозреваемому имуществу", – уточнила генпрокурор.

По словам генпрокурора, она реально оценивает вероятность попадания олигарха на скамью подсудимых, но решение суда позволит конфисковать его арестованное имущество в Украине.

Борьба с коррупцией на Харьковщине