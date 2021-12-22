Серьезное ДТП под Харьковом: разбиты три автомобиля и образовалась огромная пробка. Видео

Под Харьковом вечером 22 декабря произошло серьезное ДТП. В Чугуеве на дороге столкнулись сразу три машины.

Об этом написали в Telegram-канале ХС Харьков.

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Серьезное ДТП под Харьковом

Как пишут в соцсети, дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 22 декабря под Харьковом. В Чугуеве на дороге столкнулись три автомобиля. Транспортные средства повреждены. Один человек пострадал. На место прибыла бригада скорой медицинской помощи. Обошлось без жертв и смертей. Пострадавшему оказывают помощь.

Других подробностей пока не сообщали. Обстоятельства автопроисшествия будет выяснять полиция. В соцсети добавляют, что в вокруг места ДТП образовалась нереальная пробка. Чтобы проехать город, может потребоваться около 50 минут.

"Серьезное ДТП из трех машин в Чугуеве в районе самолета. К счастью все живы, пострадал один человек ему за помощь. Пробка нереальная, ориентировочный проезд Чугуева 50 минут", – написали очевидцы.

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