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Серьезное ДТП под Харьковом: разбиты три автомобиля и образовалась огромная пробка. Видео

Харьков
22 декабря 20:10
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Пострадали один человек
Серьезное ДТП под Харьковом: разбиты три автомобиля и образовалась огромная пробка. Видео

Под Харьковом вечером 22 декабря произошло серьезное ДТП. В Чугуеве на дороге столкнулись сразу три машины.

Об этом написали в Telegram-канале ХС Харьков.

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Серьезное ДТП под Харьковом

Как пишут в соцсети, дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 22 декабря под Харьковом. В Чугуеве на дороге столкнулись три автомобиля. Транспортные средства повреждены. Один человек пострадал. На место прибыла бригада скорой медицинской помощи. Обошлось без жертв и смертей. Пострадавшему оказывают помощь.

Других подробностей пока не сообщали. Обстоятельства автопроисшествия будет выяснять полиция. В соцсети добавляют, что в вокруг места ДТП образовалась нереальная пробка. Чтобы проехать город, может потребоваться около 50 минут.

"Серьезное ДТП из трех машин в Чугуеве в районе самолета. К счастью все живы, пострадал один человек ему за помощь. Пробка нереальная, ориентировочный проезд Чугуева 50 минут", – написали очевидцы.

Автопроисшествия в Харькове и области

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Автор публикации
Королева Алина
В журналистике работаю уже 9 лет. Начинала свой профессиональный путь с районной газеты, учась еще на 4 курсе в ВГПУ на Факультете филологии и журналистики. За эти годы попробовала себя в разных направлениях: писала в газету; была редактором издания; пробовалась в роли радиоведущей; работала журналистом в интернет-СМИ и параллельно осваивала копирайтинг, которым до сих пор занимаюсь. Но какими бы ни были жизненные изменения, журналистика всегда остается моей главной профессией, а написание текстов - самой большой страстью. Сейчас начала работать с командой профессионалов интернет-издания Новини LIVE.
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ДТП Харьков
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