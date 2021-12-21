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Сбил мужчину на переходе: патрульного в Харькове отправили в тюрьму

Харьков
21 декабря 13:34
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В результате аварии пострадал пешеход
Сбил мужчину на переходе: патрульного в Харькове отправили в тюрьму

В Харькове 20 декабря Киевский районный суд признал виновным патрульного в совершении аварии, которая привела к тяжким телесным повреждениям пешехода. 

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры в Харьковской области.

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Патрульный совершил ДТП в Харькове

Патрульного полицейского приговорили к трем годам лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством сроком на три года. 

Следствием установлено, что 24 февраля 2017 года патрульный находился в служебной машине Toyota Prius. Он ехал по улице Чкалова в направлении улицы Академика Проскуры со скоростью не менее 90 км в час. Звуковой сигнал включен не был. 

В результате патрульный не пропустил на нерегулируемом пешеходном переходе мужчину, который в момент удара переходил дорогу. 

Вследствие ДТП 29-летний пешеход получил тяжкие телесные повреждения. Из-за них он получил инвалидность. Патрульный вину не признавал.

Кроме тюремного срока, суд принял решение взыскать в пользу потерпевшего имущественный и материальный ущерб в сумме 310 тыс. гривен. 

ДТП на дорогах Харькова и области

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Автор публикации
Мамонов Артём
Пишу о разном. Считаю не стоит фокусироваться только на одном — в мире слишком много интересного. Скорее всего я из-за этого и выбрал для себя профессию журналиста. Любимые темы: проблемы переселенцев, экология, зоозащита, общественный активизм, социальная защита.
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