Сбил мужчину на переходе: патрульного в Харькове отправили в тюрьму

В Харькове 20 декабря Киевский районный суд признал виновным патрульного в совершении аварии, которая привела к тяжким телесным повреждениям пешехода.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры в Харьковской области.

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Патрульный совершил ДТП в Харькове

Патрульного полицейского приговорили к трем годам лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством сроком на три года.

Следствием установлено, что 24 февраля 2017 года патрульный находился в служебной машине Toyota Prius. Он ехал по улице Чкалова в направлении улицы Академика Проскуры со скоростью не менее 90 км в час. Звуковой сигнал включен не был.

В результате патрульный не пропустил на нерегулируемом пешеходном переходе мужчину, который в момент удара переходил дорогу.

Вследствие ДТП 29-летний пешеход получил тяжкие телесные повреждения. Из-за них он получил инвалидность. Патрульный вину не признавал.

Кроме тюремного срока, суд принял решение взыскать в пользу потерпевшего имущественный и материальный ущерб в сумме 310 тыс. гривен.

ДТП на дорогах Харькова и области