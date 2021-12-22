live
live
LIVE онлайн
Киев
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
-11°
Пробки
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
Выберите язык
  • Главная
  • Харьков
  • Салон, набитый тротилом: на майдане в Харькове искали опасный автомобиль

Салон, набитый тротилом: на майдане в Харькове искали опасный автомобиль

Харьков
22 декабря 11:54
read-icon ~ 1 мин.
views-icon 76
views-icon
Читать на украинском
Сообщение об опасности прислал полиции аноним
Салон, набитый тротилом: на майдане в Харькове искали опасный автомобиль

В Харькове полиция получила анонимное сообщение об опасности на Привокзальном майдане. Правоохранителей предупредили, что в 12 часов там должна взорваться машина, набитая тротилом.

Об этом говорится в ежедневном сведении об оперативной обстановке в Харьковской области. 

Читайте также: Минирование заведений в Харькове – стало известно от имени кого присылали сообщения

В Харькове искали опасный автомобиль

Утром в полицию поступило анонимное письмо, в котором было предупреждение об опасности. Аноним сообщил, что на Привокзальном майдане, в Холодногорском районе, припаркован автомобиль. В транспортном средстве якобы находилось 50 килограмм взрывоопасного вещества – тротила. Также полицейских предупредили, что автомобиль должен взорваться в 12:00.

По указанному адресу выехали следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи, представители экстренных служб. Территорию майдана обследовали. К счастью, никаких взрывоопасных предметов или веществ не обнаружили. Кроме того, проверили информацию о вероятной взрывчатке у здания суда. Никаких опасных находок не нашли.

"Минирование" заведений в Харькове

Последние новости по теме:
author
Автор публикации
Королева Алина
В журналистике работаю уже 9 лет. Начинала свой профессиональный путь с районной газеты, учась еще на 4 курсе в ВГПУ на Факультете филологии и журналистики. За эти годы попробовала себя в разных направлениях: писала в газету; была редактором издания; пробовалась в роли радиоведущей; работала журналистом в интернет-СМИ и параллельно осваивала копирайтинг, которым до сих пор занимаюсь. Но какими бы ни были жизненные изменения, журналистика всегда остается моей главной профессией, а написание текстов - самой большой страстью. Сейчас начала работать с командой профессионалов интернет-издания Новини LIVE.
Поделиться публикацией

Смешно

LOLStateNormal 0

Вот это да!

WowStateNormal 0

Печально

SadStateNormal 0

Возмутительно

AngryStateNormal 0
views-icon 76
Харьков взрыв авто
Больше оперативных новостей ищите в
Похожие новости
В Харькове в ДТП пострадало двое пенсионеров: в полиции ищут свидетелей

В Харькове в ДТП пострадало двое пенсионеров: в полиции ищут свидетелей

23 декабря 21:43

Харьков
В Харькове накрыли магазин, где продавали сигареты с поддельными акцизами

В Харькове накрыли магазин, где продавали сигареты с поддельными акцизами

23 декабря 21:11

Харьков
Сотни домов без электричества: где в Харькове не будет света 24 декабря

Сотни домов без электричества: где в Харькове не будет света 24 декабря

23 декабря 20:38

Харьков
Харьковчанка заняла призовое место на международном турнире по бадминтону

Харьковчанка заняла призовое место на международном турнире по бадминтону

23 декабря 20:14

Харьков
Главная Харьков Салон, набитый тротилом: на майдане в Харькове искали опасный автомобиль
Этот сайт использует cookie-файлы.
Больше информации Согласен