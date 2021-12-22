Салон, набитый тротилом: на майдане в Харькове искали опасный автомобиль

В Харькове полиция получила анонимное сообщение об опасности на Привокзальном майдане. Правоохранителей предупредили, что в 12 часов там должна взорваться машина, набитая тротилом.

Об этом говорится в ежедневном сведении об оперативной обстановке в Харьковской области.

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В Харькове искали опасный автомобиль

Утром в полицию поступило анонимное письмо, в котором было предупреждение об опасности. Аноним сообщил, что на Привокзальном майдане, в Холодногорском районе, припаркован автомобиль. В транспортном средстве якобы находилось 50 килограмм взрывоопасного вещества – тротила. Также полицейских предупредили, что автомобиль должен взорваться в 12:00.

По указанному адресу выехали следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи, представители экстренных служб. Территорию майдана обследовали. К счастью, никаких взрывоопасных предметов или веществ не обнаружили. Кроме того, проверили информацию о вероятной взрывчатке у здания суда. Никаких опасных находок не нашли.

"Минирование" заведений в Харькове