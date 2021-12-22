live
live
LIVE онлайн
Киев
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
-11°
Пробки
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
Выберите язык
  • Главная
  • Харьков
  • С Audi сняли все колеса в Харькове: в городе продолжают орудовать автоворы. Фото

С Audi сняли все колеса в Харькове: в городе продолжают орудовать автоворы. Фото

Харьков
22 декабря 16:32
read-icon ~ 1 мин.
views-icon 431
views-icon
Читать на украинском
Машину оставили полностью "разутой"
С Audi сняли все колеса в Харькове: в городе продолжают орудовать автоворы. Фото

В Харькове продолжают орудовать наглые автоворы, которые обворовывают транспортные средства на улицах и парковках. На этот раз оставили без колес автомобиль Audi.

Об этом написали в Telegram-канале ХС Харьков. 

Читайте также: Грабители оставили автомобиль без колес в Харькове. Фото

В Харькове грабители сняли все колеса с авто

Инцидент произошел на Салтовке, по улице Гарибальди, 3а. Водитель припарковал свой автомобиль Audi во дворе домов, а утром нашел транспортное средство без всех четырех колес. Грабителям даже не помешал ночной мороз и холод чтобы обокрасть машину.ПограбуванняПользователи сети выразили соболезнования владельцу автомобиля и опасаются, что в городе так участились автокражи. Некоторые пишут, что безопаснее оставлять автомобиль на платных парковках. Другие предлагают организовывать дежурства во дворе, чтобы каждую ночь по одному патрулировать. Некоторые пользователи считают, что самое лучшее решение – установить камеры видеонаблюдения.

Авто

В комментариях отозвался и сам водитель Audi, которого ограбили. Мужчина пишет, что приехал к родителям, а в этот день как раз должен был ехать в Киев. Однако планы оборвались.

Авто

Коментарі

Автокрадіжкиу Харькове и области

Последние новости по теме:
author
Автор публикации
Королева Алина
В журналистике работаю уже 9 лет. Начинала свой профессиональный путь с районной газеты, учась еще на 4 курсе в ВГПУ на Факультете филологии и журналистики. За эти годы попробовала себя в разных направлениях: писала в газету; была редактором издания; пробовалась в роли радиоведущей; работала журналистом в интернет-СМИ и параллельно осваивала копирайтинг, которым до сих пор занимаюсь. Но какими бы ни были жизненные изменения, журналистика всегда остается моей главной профессией, а написание текстов - самой большой страстью. Сейчас начала работать с командой профессионалов интернет-издания Новини LIVE.
Поделиться публикацией

Смешно

LOLStateNormal 0

Вот это да!

WowStateNormal 0

Печально

SadStateNormal 0

Возмутительно

AngryStateNormal 0
views-icon 431
Харьков авто грабеж
Больше оперативных новостей ищите в
Похожие новости
В Харькове в ДТП пострадало двое пенсионеров: в полиции ищут свидетелей

В Харькове в ДТП пострадало двое пенсионеров: в полиции ищут свидетелей

23 декабря 21:43

Харьков
В Харькове накрыли магазин, где продавали сигареты с поддельными акцизами

В Харькове накрыли магазин, где продавали сигареты с поддельными акцизами

23 декабря 21:11

Харьков
Сотни домов без электричества: где в Харькове не будет света 24 декабря

Сотни домов без электричества: где в Харькове не будет света 24 декабря

23 декабря 20:38

Харьков
Харьковчанка заняла призовое место на международном турнире по бадминтону

Харьковчанка заняла призовое место на международном турнире по бадминтону

23 декабря 20:14

Харьков
Главная Харьков С Audi сняли все колеса в Харькове: в городе продолжают орудовать автоворы. Фото
Этот сайт использует cookie-файлы.
Больше информации Согласен