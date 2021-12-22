С Audi сняли все колеса в Харькове: в городе продолжают орудовать автоворы. Фото

В Харькове продолжают орудовать наглые автоворы, которые обворовывают транспортные средства на улицах и парковках. На этот раз оставили без колес автомобиль Audi.

Об этом написали в Telegram-канале ХС Харьков.

Читайте также: Грабители оставили автомобиль без колес в Харькове. Фото

В Харькове грабители сняли все колеса с авто

Инцидент произошел на Салтовке, по улице Гарибальди, 3а. Водитель припарковал свой автомобиль Audi во дворе домов, а утром нашел транспортное средство без всех четырех колес. Грабителям даже не помешал ночной мороз и холод чтобы обокрасть машину. Пользователи сети выразили соболезнования владельцу автомобиля и опасаются, что в городе так участились автокражи. Некоторые пишут, что безопаснее оставлять автомобиль на платных парковках. Другие предлагают организовывать дежурства во дворе, чтобы каждую ночь по одному патрулировать. Некоторые пользователи считают, что самое лучшее решение – установить камеры видеонаблюдения.

В комментариях отозвался и сам водитель Audi, которого ограбили. Мужчина пишет, что приехал к родителям, а в этот день как раз должен был ехать в Киев. Однако планы оборвались.

Автокрадіжкиу Харькове и области